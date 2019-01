Tudni akarja, mit csináltak az elmúlt 24 órában a közutasok? Ez a videó megmutatja

„Nem láttam egy hókotrót sem!” – Nézd meg mennyit dolgoztak gépeink csütörtök reggeltől péntek reggelig

🤔„NEM LÁTTAM EGY HÓKOTRÓT SEM!” – NÉZD MEG MENNYIT DOLGOZTAK GÉPEINK CSÜTÖRTÖK REGGELTŐL PÉNTEK REGGELIG❗Miért nem lát minden autós, minden kilométerkőnél hókotró járművet? Azért, mert 👉 az országos, 32 ezer kilométeres közúthálózatra átlagosan 1 munkagépre 40–50 kilométernyi szakasz jut, és mivel👉 járműveink folyamatos mozgásban vannak, egy-egy fordulókör után újra fel kell tölteni őket, emellett👉 egy fordulókör 2-5 órát vesz igénybe egy munkagépnél, ez idő alatt pedig folyamatos havazásnál újra téliesebb útviszonyok alakulhatnak ki, így újra és újra be kell és be is avatkozunk, mindaddig, amíg a havazás el nem áll. Minden gépünk GPS jeladóval van felszerelve, ezért az elmúlt 24 óra gépjárműmozgásairól és beavatkozásairól a weboldalunkon publikálunk friss time lapse videókat, melyek itt érhetőek el: http://internet.kozut.hu/teli-uzemeltetessel-kapcsolatos-informaciok/#more-886. Hasonló visszatérő, gyakori kérdésekre itt kaphatnak részletes válaszokat és magyarázatot: https://internet.kozut.hu/2019/01/24/teli-uzemeltetes-tenyek-es-tevhitek/. #magyarkozut #telvan

