Traktorgumiból is készített már adventi koszorút a kreatív bakonyaljai asszony

A Súron élő Szántó Renáta aktív részese a falu életének, aki szívesen vesz részt a község szépítésében. Most traktorgumiból készített adventi koszorút.

A település vezetőitől többször hallottam már, hogy náluk ötletekkel tele a padlás. Azt viszont csak néhány napja tudtam meg a polgármestertől, hogy kreatív csapatuk egyik legértékesebb tagja Szántó Renáta. Az a hölgy, aki Oroszlányban született, de helyben nőtt fel bátyjával és húgával együtt. Az általános iskola befejezése után a tatabányai vendéglátóipari és kereskedelmi szakközépben érettségizett, majd a technikum elvégését követően idegenforgalmi ügyintéző is lett.

Bár jelentkezett a zsámbéki főiskolára, az eredményt azonban meg sem várva elment Németországba dolgozni egy Hamburg közelében lévő szigetre. Ottani főnöke hoteljében és panziójában mindenes lett. Ha kellett, helytállt a konyhán, az étteremben, s szobaasszonyként is. Ám nemcsak ott, hanem hazajövetele után idehaza szintén. Először virágüzletet működtetett négy éven át, majd a polgármesteri hivatalban lett adminisztrátor.

Önmagával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy világ életében örökmozgó volt, aki 15 éve örömmel csatlakozott az Együtt Súrért Egyesület tagjaihoz, s azóta ő is rendszeresen részt vesz a falu szépítésében. Nemcsak a virágokat gondozza, de aktív résztvevője a szüreti felvonulások előkészítésének, a színpadképek elkészítésének és az évszakoknak mindig megfelelő dekorációknak is.

Szluka Zsuzsával közösen találták ki a rönkmikulásokat is, melyek elkészítésében férjének, Vakler Ferencnek volt meghatározó szerepe. A traktorgumiból készített adventi koszorúnak viszont kizárólag neki. Ez utóbbit először láthatják majd a súriak az idén.