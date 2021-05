Tragédia Visegrádon: két kisgyermeke és felesége gyászolja a pilismaróti férfit

A visegrádi baleset áldozatának családjáért összefogtak a pilismarótiak, a gyűjtésbe a fél Dunakanyar becsatlakozott.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, május 7-én pénteken életét vesztette egy 50 éves pilismaróti férfi Visegrádon, a kompkikötőnél, miután Suzukijával egy kisbusszal ütközött. Az áldozat feleségét és két kisgyereke várta haza aznap őt, ám a baleset kettétörte az életüket.

A család megsegítésére összefogtak a pilismarótiak, és nyilvános posztban gyűjtést szerveztek nekik a Facebookon. A gyűjtés egyik koordinátora, Pintér Zsuzska szerint egyértelmű volt, hogy összefognak a családért.

– Meg se fordult a fejünkbe, hogy ne segítsünk! Szörnyű tragédia, ami a családdal történt, mélyen megrázott mindannyiunkat ez az eset. Zsolti (az áldozat – a szerk.) egy nagyon jó ember volt. Még a baleset napján több kedves ismerősöm megkeresett, hogy csináljunk valamit. Így öten összeálltunk, és elindítottuk az akciót. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást sőt páran szorosabb baratságban is állunk – emelte ki Zsuzska, majd hozzátette: a családnak most elsősorban pénzre lenne szüksége. Hiszen egy kereset most teljesen kiesett a családtól. Emellett elfogadnak kisebbik gyereknek pelenkát., illetve mindkét gyereknek cipőt, ruhákat.

-– A család élelmiszerből tartalékolt, így egyenlőre pénzzel szeretnénk segíteni – részletezte. – Majd egy picit késő szerintem tartunk egy tartósélelmiszer gyűjtést. De természetesen ha most is szeretne valaki élelmiszert adni, azt is szívesen fogadják.

A család kérése, hogy aki bármilyen módon támogatni szeretné őket, azt a szervezőkön keresztül tegye meg, akik minden adományt eljuttatnak hozzájuk, illetve privát üzenetben megadják az édesanya számlaszámát is.

A következő e-mail címek valamelyikén lehet jelezni a szándékot: Pintér Zsuzska: [email protected]; [email protected]; Vitéz Barbara: [email protected]; Mester Nikoletta: [email protected]. Az adományokat május 14-e vasárnapig várják.

Zsuzsa még kiemelte, hogy több településre is eljutott a segítségre szoruló család híre.

– A helyi boltba is elkezdtek nekünk segíteni gyűjteni, vannak olyan pilismaróti, aki egy esztergomi kisboltban, ő is gyűjt. Egy helyi vállalkozó ingyen kinyomtatta nekünk a gyűjtésre felhívó plakátokat. és még házhoz is hozta. Ezért nagy köszönet érte- emelte ki Zsuzsa, aki még elmondta: hatalmas összefogássá nőtte ki magát az árván maradt család megsegítése, így vittek Dömösre is gyűjtőedényeket, plakátot, Nagymarosról is megkeresték őket a gyűjtés miatt . Visegrádon is iskolákat, óvodákat is megmozgattak a szervezők. Fantasztikusak az emberek! – tette hozzá a szervező.

A férfi egykori munkahelye, a visegrádi Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő Facebook-posztban búcsúzott el a férfitól. : „Közösségünket mélységesen megrázta Zsolt hirtelen és értelmetlen elvesztése. Intézményünk teljes kollektívája áll a család mellett gyászában. Zsolt kiváló ember, mindannyiunk által kedvelt, segítőkész kolléga, két csodás kisgyermek édesapja volt.” – írták.