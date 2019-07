Jóféle pogácsával és pálinkával erősítettek az aratók, ezt idézték fel Esztergomban (fotók)

Esztergom határában idézték fel a régmúlt arató hagyományait és ünnepelték az aratás kezdetét. Idén bőséggel áldotta meg a föld az aratókat.

Szentgyörgymező egy olyan karakteres városrésze Esztergomnak, ahol a mezőgazdasági munka, a néphagyomány és a folklór a jelenben is a mindennapok része. Így volt ez július 13-án is, amikor hasonlóan a búzaszentelés eseményéhez, most az aratóünneppel idézték fel a régi idők tradícióit.

A város határában lévő búzatáblánál, hangulatos eseményen bemutatták az érdeklődőknek, hogy miként álltak napszámba a béresek kaszálásra vagy kévegyűjtésre, amikor a kalászosok beértek és meg kellett kezdeni az aratást, illetve bemutatták, hogy kézi erővel, kaszával és sarlóval miként végezték egykor a kalászosok aratását.

A folklór elemekkel tarkított eseménysor a kalásztábla tulajdonos házánál indult, ahol a béresek, a kaszálók és a kévések nagyhangú vezetőjükkel élükön jelentkeztek munkára, de persze a megfelelő bér fejében. A gazda a megegyezést követően áldomásra invitálta a béreseket, majd az aratók elindultak a földekre. A táblánál aztán gyorsan elkezdődött a munka, a férfiak a megfent kaszákkal megkezdték az aratást, miközben a lányok, asszonyok kévékbe gyűjtötték a lekaszált kalászost.

Munka közben pihenni is kellett, ekkor előkerült a jóféle szentgyörgymezői pogácsa és a messze földön híres szentgyörgymezői pálinka. Ezek elfogyasztása után még jobban ment az aratás, mely az idei nyári nagy esőknek és erős napsütésnek köszönhetően igen bőséges volt. Az eseményen részt vett Romanek Etelka polgármester, Bánhidy László alpolgármester és Hernádi Ádám miniszteri biztos is, utóbbi ki is próbálta a kaszálás nemes műveletét.