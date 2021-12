Tovább emelkedett a megyei covid-fertőzöttek száma, 781 új eset a hétvége mérlege

December 6-ra 35435-re emelkedett a covidosok száma Komárom-Esztergom megyében. A hétvégén szűkebb hazánkban újabb 781 embernél mutatták ki a vírust.

Ahogyan arról már beszámoltunk, az elmúlt három napban az országos adatok szerint elhunyt 489 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 35 611 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 932 204 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 189 753 főre emelkedett. 7440 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 586-an vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megyében továbbra is tombol a járvány 4. hulláma. Péntekről hétfőre a szakemberek 781 új esetet vettek nyilvántartásba megyénkben. Az összfertőzőttek száma ezzel 35 ezer 435-re emelkedett.

Az oltási akcióban országosan már összesen 1 millió 139 ezren vettek fel oltást, közülük 931 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 135 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A sikerre való tekintettel a kormány újabb egy héttel meghosszabbította az oltási akciót, így december 12. vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Az oltási munkacsoport megkezdte az 5–11 éves gyerekek oltásának előkészítését, a szükséges vakcinák várhatóan december 13-án érkeznek meg megyénkbe is. Mint arról már beszámoltunk, a gyerekek oltását a gyerekoltásokra kijelölt kórházi oltópontokon és igény esetén a házi gyermekorvosoknál tervezik. Az előkészületek tartanak, a terveket ezen a héten véglegesítik és a tudnivalókról időben tájékoztatjuk a szülőket.

A felnőtt magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu oldalon.