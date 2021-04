Történelmi széllökésekkel indult karrierje a tehetséges komáromi meteorológusnak

Szilágyi Esztert a zenei pálya is érdekelte, a földrajz szeretete mégis a meteorológus szakma irányába terelte. A komáromi születésű hölggyel beszélgettünk televíziós karrierjéről, valamint balatoni viharjelzőként szerzett élményeiről.

– Hosszú ideig tanult zenét, szerepelt a Magyarock Dalszínházban, mégis a meteorológus pályát választotta. Miért?

– Nyitott, érdeklődő kislány voltam, sok mindent kipróbáltam gyerekkoromban. 2005 és 2009 között játszottam a Magyarock Dalszínházban, emellett a zeneiskola is meghatározó volt az életemben. Tizenegy évig zenéltem, furulyáztam, fuvoláztam, kamarazenéltem. A pályaválasztás előtti években szóba került a zenei pálya is, a fuvolatanárom, Vagyon István is támogatott ebben. Végül úgy döntöttem, mégis inkább tudományos irányba szeretnék elmozdulni. Mindig érdekeltek a természettudományok, különösen a földrajzot szerettem, de jól ment a matematika is. Sokáig nem tudtam hová felvételizzek, végül tizenkettedikben döntöttem el, hogy földtudományokat szeretnék tanulni.

– Siófokon is dolgozik viharjelzőként. Milyen feladatokat lát el itt?

– A diplomám megszerzése után kerültem Siófokra. Egykori egyetemi oktatóm, mostani főnököm, Horváth Ákos meteorológus meghívására kerültem a viharjelző obszervatóriumba, ahol balatoni viharjelzőként dolgozom. Az obszervatóriumból történik a balatoni, a velencei-tavi, valamint a Tisza-tavi viharjelzés kiszolgálása. Mi működtetjük a tavak partján lévő jelzőrendszert. Ha erős szelet várunk, akkor elsőfokú viharjelzés lép életbe, ha viharosat, akkor másodfokú jelzést adunk ki. Készítünk szöveges előrejelzéseket is, amelyek az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján, a met.hu-n találhatóak meg. Számos rendezvény biztosítása is a feladataink közé tartozik, például a Strand Fesztiválé, a Balaton Soundé, a balatonfüredi Anna-bálé vagy a Nemzeti Regattáé. Ez egy szezonális munka, április elsejétől október 31-ig tart. A téli öt hónapban kutatói-fejlesztői munkákat látunk el. Jelenleg egy pályázat keretében a ködöt tanulmányozzuk annak érdekében, hogy minél pontosabban tudjuk előre jelezni a ködös időjárási helyzeteket.

– Volt olyan vihar, amely különösen emlékezetes volt?

– Tíz napja voltam Siófokon, amikor egy úgynevezett légzuhatag csapott le Balatona­liga térségére, 157 kilométer/órás szelet eredményezve. Ekkora szél még sosem volt, mióta a Balatonnál szélmérések történnek. A 2017. július 12-ei dátum a balatoni szélrekord miatt is emlékezetes számomra, valamint ez volt az első nagyobb vihar, amit Siófokon átéltem.

– Hogyan kezdődött a televíziós karrierje?

– Egy meteorológiai találkozón vettem részt előadóként. A rendezvényt Tóth Tamás televíziós kollégám moderálta, ő figyelt fel rám. Megkeresett az előadásom után, és elmondta, lát bennem potenciált, adjak neki egy önéletrajzot, behívnának egy próbafelvételre. Egy-két napon belül jött a visszajelzés, alkalmasnak találnak, ezt három hónapos betanulási időszak követte. Emellett a Kossuth és a Dankó rádióban is gyakran hallható a hangom.

– Felismerik már az utcán? Megkérdezik például, hogy a hétvégén milyen idő lesz?

– Nagyon kevesen ismernek fel, ebből a szempontból is egy hálás munkakör az enyém. Akármilyen gyakran szerepelünk a képernyőn, az MTVA nem csinál belőlünk sztárokat. Inkább Komáromban ismernek sokan, Budapesten egy-két példa volt rá, hogy leszólítottak. Egyszer egy idős néni a villamoson azt kérdezte, meg tudnám-e mondani, meddig tart még ez a hőhullám, mert a szíve ezt nehezen bírja.

– Március 15-től megújult a Magyar Televízióban az időjárás-jelentés.

– Nagy változás, hogy eddig az időjárás is a Híradó stúdiójából jelentkezett, a Kunigunda útjáról. Innen kiköltöztünk, kaptunk egy önálló stúdiót, szintén Óbudán, a harmadik kerületben. Eddig a grafika, amivel dolgoztunk, egy plazmaképernyőn volt, ami nagy segítség volt számunkra, az ott megjelenő információ volt a meteorológusok „súgója”. Most viszont greenbox technikával dolgozunk, zöld térben mozgunk. Nincs semmi a környezetben, csak három kontrollmonitor, amelyeken látjuk a grafikát. Ez az időszak számunkra a kitapasztalásé, meg kell szoknunk az új környezetet, meg kell tanulnunk együtt dolgozni az új grafikával, összeszokni az új stábbal. Nagy lehetőségek vannak ebben a technikában, amely egyedülálló. Ezt az amerikai szoftvert Európában rajtunk kívül csak Törökországban és Norvégiában használják. Látványos animációk megjelenítésére szolgál, a légkörben lejátszódó, szinte összes időjárási jelenséget animálni tudjuk. Viszont törekszünk arra is, ne csak látványos legyen az időjárás-jelentés, hanem informatív is. Ezen dolgozunk folyamatosan, szeretnénk, ha a tartalom, a szakmaiság továbbra is megmaradna.

– Sokakat foglalkoztat már tavasz elején az, hogy milyen nyárra számíthatunk idén.

– Azt szoktuk mondani, a megbízható előrejelzések körülbelül 7-10 napra szólnak. Ilyen időtávban lehet nagyjából látni, hogy éppen csapadékosabb, vagy éppen szelesebb napok következnek, emelkedik a hőmérséklet, vagy lehűlés jön. A nagyon precíz előrejelzés 1–4 napra szól. Tíz napnál hosszabb távra csak a valószínűségi előrejelzések jelentenek megoldást.