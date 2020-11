Történelmi örökségünk 4 ezer darabját sikerült megóvni Tatán

Mintegy ötmillió forintot fordíthatott a Német Nemzetiségi Múzeum a gyűjteményének a megóvására azzal, hogy a vizesedő és porzó aljzatú raktárépületet renoválták.

Pályázati forrásból, valamint a megyei német nemzetiségi és a városi önkormányzat, illetve a német testvérváros, Gerlingen támogatásával mintegy ötmillió forintot fordíthatott a Német Nemzetiségi Múzeum a gyűjteményének a megóvására azzal, hogy a vizesedő és porzó aljzatú raktárépületet renoválták. Már a nagyközönség is megtekinthette, milyen változáson ment át az egykor „rozoga” épület.

A változásokról dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója számol be. A szakember elmondta, hogy 1972-ben a Miklós-malomban „alapították” ezt a gyűjteményt, majd a ’80-as években került át a Nepomucenus-malomban, azaz a jelenlegi helyére. A raktározási gondok a gyűjtemény gyarapodásával szaporodtak. A tárgyak raktározására kijelölt épületnek azonban az évek során számos hibája kiütközött. Ezek közül a legjelentősebb a vizesedés, illetve a tárgyak porosodása volt. 2013-ban 4000 tárgyat „forgattak át” a magyarországi németek hagyatékából, majd ezek többségét a 80 százalékos páratartalom dacára sikerült meg is menteni.

A raktár rendbetétele 2015-ben a tetőszerkezet megújításával kezdődött, ez volt a védekezés első lépcsőfoka, majd a faszerkezeteket tették tűz- és rovarállóvá. Most pedig a „ház” lélegző vakolatot és új padozatot kapott. Klímát szereltek be, felújították az elektromos vezetékeket, kicserélték a nyílászárókat, és felújították a gépészeti rendszert is. Mint megtudtuk, ezzel több mint 4000 kiállítási tételt sikerült megmenteni, köztük a textilgyűjtemény jó részét, a bútorokat, a mezőgazdasági eszközöket.