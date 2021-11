Történelmi emlék a Dunából: a Komáromnál talált római páncéloz nincs fogható

Komáromnál került elő a Dunából immár ötven éve egy különleges római lófejpáncél, amelyet most a Magyar Nemzeti Múzeumban állítottak ki.

Ezt ne hagyja ki! Így csal Jakab Péter az Országgyűlés által bérelt lakással

Teljes és ép római lófejpáncélt mutat be a Magyar Nemzeti Múzeum novemberi Hónap kincse kiállítása, melynek megnyitóján az MNM és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vezetői egy oktatási, képzési és tudományos együttműködési megállapodást írtak alá.

L. Simon László főigazgató beszámolója szerint a Dunából fél évszázada előkerült dísz­páncélt a múzeum 2 millió 650 ezer forintért vásárolta egy magángyűjtőtől, igen kedvező áron, ám a jelenleginél sokkal rosszabb állapotban. Mint a főigazgató emlékeztetett, a kormány támogatásának köszönhetően nemcsak komoly béremelési programot sikerült elindítani a Nemzeti Múzeumban, de az intézmény szabadabban tud műtárgyakat is vásárolni: az elmúlt hónapokban csaknem 100 millió forint értékben szereztek be műtárgyakat, az anyamúzeum mellett részben az MNM filiáléi számára is.

Borhy László régész, az ELTE rektora kiemelte, hogy a múzeum lapidáriuma számos emléket őriz Brigetióból (ma Komárom Szőny városrésze), ennek közelében fedezték fel a most bemutatott díszpáncélt is. A szakember hangsúlyozta, ilyen ép lófejpáncél még nem került elő sem Magyarországról, sem a Dunából, de az egész Római birodalom területén is ritkaságszámba megy. A háromrészes díszpáncél két szemvédő kosarat tartalmazó, sasfejben végződő oldallemezét egy kis méretű homlokpáncél köti össze, rajta egy pajzsos, lándzsás istenalakkal. Az alak kontúrját poncolással emelték ki, ez az úgynevezett brigetiói stílus sajátossága.

Mint hozzátette, a lófejpáncél harcászati értékkel nem bírt, manőverek, ünnepségek alkalmából használták. Ez a díszpáncéltípus a kereszténység 3. századi elterjedése előtti, utolsó „roham” része a római istenvilág tiszteletének megerősítésére. A rektor emlékeztetett arra is, hogy az ELTE Régészeti Intézetének jogelődje és a múzeum között több évszázados a partnerség, amelyet most a két intézmény közötti oktatási és képzési, valamint tudományos együttműködés foglal keretbe.

L. Simon László elmondása szerint a megállapodás része egy komoly, több tízmillió forint értékű ösztöndíjcsomag is, amelyet a következő félévtől az ELTE 20 régész és 10 könyvtár szakos hallgatója számára írnak ki.