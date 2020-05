Teljesen ártalmatlanok a Komáromban násztáncot járó tőrösdarazsak

Különleges látvány szemtanúi lehetnek a komáromiak, hiszen a Jókai tér közelében tőrösdarazsak lejtenek éppen násztáncot.

Bár a tőrösdarazsak sokakat megriasztanak, valójában békés és ártalmatlan rovarok, amelyek ráadásul védettek is. Juhász Márton, a Városgazda Kft. parkfenntartási vezetője lapunknak arról beszélt, öt évvel ezelőtt egy komáromi játszótérre hívták ki, ahol lakossági bejelentések miatt éppen a darazsak irtására készülődtek. Egyből látta, hogy védett fajról van szó, ezért felvette az illetékes hatóságokkal a kapcsolatot.

– Az egyik gondolatom az volt, hogy a fa játszótéri elemekhez erdei lerakatból hozták a gerendákat, faanyagot – mondta Juhász Márton. – Komáromban idős a faállomány, csak veszélyes és beteg fákat vágunk ki. Ezek tuskói mellett jelennek meg olykor városszerte.

Az intenzív erdőhasználat is közrejátszhat felbukkanásukban. A helyszínen hagyott fák (holtfa) aránya kevesebb, ezért az élőhelyük beszűkül, így a városba kényszerülnek. Juhász Márton hozzátette, sok más vadon élő állat élőhelye kerül egyre közelebb a városokhoz, részben azok terjeszkedése miatt. Másrészt az élőhely szempontjából a város sokszor tartogat előnyöket. Például vaddisznókondák, őzek is egyre gyakrabban jelennek meg az ember közelében, pár éve pedig Komárom belvárosában hódok is felbukkantak.

Sokan összekeverik a védett, ötvenezer forint eszmei értékű tőrösdarazsat más darazsakkal, így gyakran kipusztítják a felbukkanó kolóniákat. Ez a rovarfaj azonban külseje ellenére szinte teljesen ártalmatlan. Juhász Márton hangoztatta, a tőrösdarazsak békések, ha nem rugdossuk a fatönköt, amely felett repkednek, nem piszkáljuk őket, akkor kizárt, hogy bárkit is megcsípjenek. A rovarok várhatóan két-három hetet töltenek majd a Jókai téren, addig pedig biztos távolságból csodálhatják meg a különleges, ártalmatlan és védett állatokat a komáromiak.