Burcu Buyuktopcu és Özge Findik, A Vértes Agorája két török önkéntese az általuk szervezett érdekes programok mellett angol és török nyelvre is tanítaná az érdeklődőket.

Nem volt könnyű útja Törökországból Tatabányáig a két török lánynak, Burcu Buyuktopcunak és Özge Findiknek, akik augusztusban érkeztek a megyeszékhelyre az Európai Szolidaritási Testület (ESC) programjának önkénteseiként, hogy bekapcsolódjanak A Vértes Agorája munkájába.

A koronavírus-járvány első hulláma miatt el kellett halasztaniuk a tavaszra tervezett utazást, ami később kis híján meghiúsult a nyár végén kihirdetett zónarendszer miatt, amikor is Törökország vörös besorolást kapott.

Szénási Pál Mátyás, az Agora külföldi kapcsolatokért felelős munkatársa és az ESC-program koordinátora elmondta, hogy kérvényt nyújtott be az illetékes hatóságnak, és az önkéntesek csak az onnan kapott külön engedéllyel, valamint két negatív koronavírus-teszttel léphették át az országhatárt. Ezen kívül vállalniuk kellett a kéthetes karantént is.

A nehézkes kezdés nem szegte a lányok kedvét, akik azóta aktív részesei, sőt szervezői lettek a helyi közösségi programoknak. A vakáció utolsó nyári táborában előadásokat tartottak a gyermekeknek, akiket nemcsak az érdekes történetekkel, de a török konyha finomságaival is megörvendeztettek.

Az önkéntesek részt vettek az Agora október 17-i egészségnapján is, ahol a helyes táplálkozással kapcsolatban adtak tanácsokat. Ez már csak azért is volt testhezálló feladat a számukra, mert a 24 éves Burcu élelmiszermérnök, aki ráadásul nem először jár Magyarországon.

– Tavaly csaknem egy évig a Szegedi Tudományegyetem hallgatója voltam, szintén egy csereprogram keretében, majd három hónap szakmai gyakorlatra is visszajöttem – árulta el a fiatal lány, akitől azt is megtudtuk, hogy mit szeret a magyarokban.

– A magyarok nagyon vendégszerető, barátságos, segítőkész és melegszívű emberek, akik között igazán otthon érzem magam. Ráadásul mindig találok valami hasonlóságot a sajátom és a magyar kultúra között. Az is örömmel tölt el, hogy amint kiderül, hogy török vagyok, mindig széles mosoly rá a válasz. Ez a szívélyesség szerintem a két nép történelmi kapcsolatából fakad – mesélt Burcu az itteni tapasztalatairól.

Özge számára viszont nemcsak Magyarország jelent új tapasztalatot, ugyanis a 26 éves óvónő most először van külföldön.

– Mielőtt ide jöttem, úgy hallottam, hogy a magyarok elég forróvérűek és nagyon hasonlít a kultúrájuk a miénkhez, ami vonzó volt a számomra, ráadásul a két ország nincs is messze egymástól. Fontos volt számomra, hogy őszintén megismerhessem az itteni embereket. Eddig minden a reményeim szerint alakul, ami nagyon boldoggá tesz – beszélt a motivációjáról és a benyomásairól Özge.

A két lánynak jelenleg a legnagyobb feladata a novemberben induló angol-magyar és török-magyar társalkodó klubok elindítása, és az érdeklődők toborzása. Ezeken az alkalmakon lehetőséget szeretnének biztosítani a résztvevőknek a kötetlen témájú beszélgetésekre az adott idegen nyelven, lehetőséget teremteni a kultúrájuk és a szokásaik bemutatására, és a török-magyar kapcsolatok erősítésére. Burcu ráadásul intenzíven tanul magyarul, így azok is bátran ellátogathatnak az alkalmakra, akiknek még semmilyen nyelvi ismeretük nincs, és a gyerekeket is szeretettel várják.

Az első török nyelvi délután november 4-én 16.30-kor indul A Vértes Agorájában (Bővebb információ az Agora honlapján és közösségi oldalán érhető el ITT.) Az angol társalgási klub pedig november 5-én, 17-órakor kezdődik. (A program leírása ITT olvasható.)