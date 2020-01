Tornyot építettek az ajándék játékokból a Szent Borbála Kórházban

Százharminc centiméter magas szeretettornyot építettek a tatabányai Szent Borbála Kórház Gyerekosztály dolgozói.

A gyermekek legnagyobb örömére még októberben egy kivételes és értékes X-box 360 játékgépet kapott ajándékba a kórház gyerekosztálya. A konzolra CD lemezen keresztül bármilyen játék feltölthető, így a gyerekek akár párban, akár egyedül, ügyességi, stratégiai vagy egyéb fejlesztő játékokkal játszhatnak.

A kórház ezért egy felhívást tett közé: mivel a mai gépeken már van memória, ezért a régebbi játéklemezekre már nincs szükségük. De a kórháznak nagyon hasznosak. Ezért kérték, hogy akinek van felesleges vagy megunt lemeze juttassa el a kórház gyermekosztályára.

Októberi felkérésükre pedig nagyon sokan megmozdultak és nagyon sok megkeresés történt. Magánemberektől és cégektől is érkeztek CD lemezek az Xbox-hoz. Azonban nem „csak” játéklemezeket hoztak személyesen, vagy küldtek csomagban, hanem kaptak ajándékba egy kinect-et is ami, az XBOX 360-hoz fejlesztett speciális mozgásérzékelő eszköz. Ennek a beszerelése szintén külső segítséggel történik. A Mobildesign Kft. képviselője Fülöp Zoltán vállalta a munkát, aki ezen túlmenően a gép térítésmentes szervizelésére is ajánlatot tett.