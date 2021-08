Tonnányi állateledelt gyűjtöttek, karjukat nyújtották a fordosok Komáromban

A Ford S-Max klub tagjai gyűltek össze a komáromi WF Szabadidőparkban, ahol második találkozójukat rendezték meg.

Kovács Miklós, a klub vezetője portálunknak elmondta, több mint négyezer klubtagjuk van, a találkozóra 148 autós érkezett. A területtel is elégedettek voltak, a résztvevőktől pozitív vélemények érkeztek. A Komárom környéki szurkolók az állatokért csoport már délelőtt kitelepült, és előadást tartott a családoknak a felelős állattartásról, majd kutyás bemutatóra hívták az érdeklődőket. A klub vezetője arról is beszélt, több mint egy éve támogatják az állatvédőket. Így minden rendezvényükön autónként tíz kilogramm kutya- vagy macskatáp a belépő. Ez alkalommal 1230 kilogramm eledel gyűlt össze.

A klub tagjai mind családosak, több gyermekkel, ezért is választanak maguknak Ford S-Maxot vagy Galaxyt. A találkozók szervezésénél ezért fontos szempont, hogy a kicsik jól érezzék magukat, mert a tapasztalatok azt mutatják, ha a gyerekek el tudják magukat foglalni, akkor a szülők is ki tudnak kapcsolódni. A fiatalok nagyon élvezték Rudi bohóc műsorát, valamint a habpartit is. Késő délután kezdődött az autó-szépségverseny, a járművek három kategóriában versengtek. A nap tombolával zárult, a nyeremények között autófóliázás, ingyenes olajcsere, gyerekjátékok és dunai motorcsónakozás is szerepelt.

A rendezvényen a helyi Vöröskereszt is részt vett. Oláh Gábor területi koordinátortól megtudtuk, nagyon örültek az S-Max klub felkérésének, bíznak benne, hogy hosszú távon is együttműködnek majd. Elmondta, nyáron is nagyon fontos a vérutánpótlás, a családi napon pedig hosszú sorokban álltak a véradók.