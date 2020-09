Tokodaltárón is találtak Covid-fertőzötteket

Petrik József polgármester a település Facebook-oldalán adott tájékoztatást arról, hogy több embernél is kimutatták a vírust.

Mint posztjában írja, az országos és megyei járványhelyzet romlásával párhuzamosan már Tokodaltárón is vannak koronavírussal fertőzött lakosok. A település vezetése eddig két, igazoltan fertőzött családról tud. Az érintett családokkal az önkormányzat felveszi a kapcsolatot, illetve tájékoztatta a járási hivatal Népegészségügyi Osztályát is, akik szükség esetén az óvodát, iskolát és az önkormányzatot is értesítik a teendőkről. A legutolsó információ szerint Tokodaltárón jelenleg nem kell járványügyi megfigyelés alá helyezni az óvodai csoportokat és az iskolai osztályokat.