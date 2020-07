Többszáz éves barokk freskót is rejt a vértessomlói katolikus templom boltíve

A Sarlós Boldogasszony Kegy­templom udvara meg­szépült és négy színes játszótéri elemmel is kiegészült. A kápolna szentélyképének felújításakor napvilágra került egy 1730-as években készült barokk freskó, s zarándokutak szelik át a települést. Hartdégen Mártonnal, a Vértessomlói Római Katolikus Plébánia világi elnökével az egyházközség hit­életéről is beszélgettünk.

A több száz éves templom árnyékában lévő modern játszótér volt az első állomásunk. Hartdégen Márton elmondta: a tízmilliós pályázatból megvalósított gyerekparadicsomot gumis burkolattal látták el, s hamarosan körbe is kerítik. Ez egy korábbi nagy projekt része, amelynek témája a szent család, s összeköti a bodajki és a somlói zarándok kegyhelyet. Ez csak egy a sok egyházi pályázat közül, amely megvalósult.

– Öt évvel ezelőtt kisebb informatikai fejlesztésekre pályáztunk, majd a kegyhely és a plébánia felújítását célzó projekteket dolgoztunk ki – meséli. – A kegyhely udvarának rendezése, padok kihelyezése, kút felújítása a játszótér kialakítása több pályázatból és 15 milliós keretből valósult meg. S persze hatalmas társadalmi segítséget kapunk a helyiektől, így tudunk épülni. A templomban az oltárképet óriási fehér függöny takarta el. A mögötte lévő boltívben végződő kupola freskójának felújítása meglepte a szakembereket is. Tudták, hogy az 1960-as években felújították, de nem gondolták, hogy kutatási és feltárási munkálatok után az 1730-as években készült barokk szentélykép tárul fel. A Szentháromságot ábrázoló freskó értő kezekről, művészi vénáról árulkodik.

– Kutatjuk a freskó eredetét. Úgy tudjuk: a bécsi múzeumban kiállították ennek a képnek az eredetijét. Vélhetően így neves festőtől átvett alkotásról van szó. A munkálatokat 8 milliós pályázat és adományok felajánlásának segítségével szervezzük meg. Az orgona szeptemberben egy pályázatnak köszönhetően újulhat meg csaknem 5 millió forintból. Bemutatkozó kiadványt is készítenek, amelyben Somló nevezetességeit mutatják be. A templom mellett a plébániában fűtéskorszerűsítést végeztek, hamarosan lefestik az udvarra eső épületrészt, majd a Magyar Falu Programhoz beadott pályázatnak köszönhetően a kimaradt ajtók és ablakok mellett tetőcserére is sor kerülhet. A harmincéves fiatalember világi elnökként képviseli az egyházi közösséget. Boldogan meséli, hogy Visnyei László káplánt augusztus 1-ei hatállyal kinevezték Vértessomló, Környe és Várgesztes plébánosává.

– Azt gondolom, ezzel elindulhat az egyházi közösségünk fiatalodása, aktívabb lehet a helyi hitélet. Korábban forgórendszerben vártuk a hittanosokat Várgesztes Vértessomló, Környe, Gánt, Kecskéd és Oroszlány plébániáin. Interaktív miséket és játékos foglalkozásokat, szeretetvendégséget szerveztünk. Egy-egy ilyen találkozón előfordult, hogy száz résztvevő is volt. Fontos zarándokutak is keresztezik a települést. Például a Mária-út Csíksomlyótól Máriazellig. Nemcsak fogadják az érkezőket, hanem ők is mennek zarándoklatokra.

– Nagy esemény a nyári nagybúcsú, Sarlós Boldogasszony ünnepe július 2-án, míg az őszi búcsú Szent Márton ünnepe – november 11-én. Ma már több ezren zarándokolnak el ilyenkor hozzánk, s gyakran ezerötszázan imádkoznak velünk.