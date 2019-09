Ellepték a Trabantok az esztergomi Aranyhalas tanyát

Több mint ötven éve országutakat járó kuriózum, gyári utánfutóval felszerelt 601S modell, sőt még egy IFA is megfordult az esztergomi Aranyhalas tanyán rendezett Trabant találkozón. A legkisebbek is csodájára jártak azoknak az autómodelleknek, melyek szépen lassan kikopnak a köztudatból.

– Zsír új kipufogó van rajta. Amikor még a régi volt rajta, akkor hiába próbáltam kis gázzal indulni, szinte meg se moccant a kocsi – mutatta a zöld színű Trabant 601S tulajdonosa az egyik érdeklődnek az autóját, miközben újra és újra a gázpedálra lépett. A felbőgő motor hangja bizony sokakban kellemes emlékeket ébresztett, hiszen évtizedekkel ezelőtt elképzelhetetlenek voltak az utak az NDK-s csodák nélkül.

Az Aranyhalas tanyán a régi IFA teherautó mellett szinte minden színárnyalatú, gyári állapotban megőrzött Trabant képviselte magát. Az egyik, sárga színben pompázó, nyitott motorháztetővel parkoló kocsi nem csak kívül, hanem belül is csillogott, a motorterében gyakorlatilag még egy olajfoltot sem láttunk.

– Emlékszem, amikor fiatalok voltunk, lementünk a szüleimmel a Balaton partjára. Az autó elejére kitettük a Szokol rádiót. Felejthetetlen élmények – idézte fel a hatvanas éveiben járó látogató a csillogó Trabantok láttán a gyermekkori nyaralásait. A beszélgetésnek azonban hirtelen vége szakadt, ugyanis begördült egy Trabant Tramp, vagyis egy olyan típus, melynek nincs ajtaja és mozgatható tetővel rendelkezik. A fiatalok – no meg persze az idősebbek is – meg is rohamozták a járgányt és velük együtt mi is közelebbről szemügyre vettük.

A legendás Trabant modellek

A Trabant egy keletnémet autótípus volt, melyet a VEB Sachsenring gyártott. Régebbi kiadású autós szakkönyvek még törpeautónak nevezték, hiszen – egyes tévhitek szerint – eredetileg fedett motornak készült. Az első kocsi 1957. november 7-én gurult le a futószalagról. A P70-es, a P50-es, majd az 500-as, a 600-as után a 601-es modell is megszületett, utóbbiból készült a legtöbb példány. Néhány éve nT néven megalkottak egy hibrid típust, amely egyelőre nem tűnik többnek egy beteljesületlen álomnál.

Még felleltük rajta a régi Német Demokratikus Köztársaság (NDK) címerét, hátul pedig egy eredeti Pneumant pótkerék díszelgett. A külső szemrevételezése után a műszerfalat is megtekintettük, melyen egy matchbox autó köszönt vissza. A korabeli német népautó iránti szerelem az idő előrehaladtával sem múlik, vallja a csolnoki ifj. Reményi László, aki a közös kép erejéig odaállt a kiállított gyönyörű P50-es mellé.

Elmondta, hogy Lipcse mellől szerzett be egy „púpos trabit” (P60-as modell), melynek felújítása jelenleg is tart, most pedig egy 1989-es gyártású 601-essel érkezett. Reméli, hogy a munkálatok befejeztével ő is megmutathatja a nagyközönségnek a saját kuriózumát.