Több tízmillió forintos támogatást kaptak a Kisbér környéki települések

Sajtótájékoztató keretében jelentették be a szákszendi útfelújítást, és bemutatták a vérteskethelyi településképet segítő pályázat eredményét.

A Magyar Falu Program első ütemében a szákszendi bekötőút felújítása kezdődhetett el, több mint 3,8 kilométer hosszan. A mintegy félmilliárdos beruházásról Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője a május 8-án pénteken tartott tájékoztatón elmondta, a közúttal és a helyi önkormányzattal többször egyeztetett arról, mennyire fontos és sürgős elkezdeni a munkálatokat. Számoltak azzal is, hogy a szákszendiek egyik nagy álma válhat valóra a több százmilliós projekttel. A munkálatok ezután is folytatódnak, mert a tervek szerint megyénk leghosszabb kistelepülésének főútja teljes terjedelmében új burkolatot kap.

Néhány hét múlva elkészül az új út, ami a laktanyai elágazástól „épült”. Papp Attila Csaba polgármester elmondta, az érintett szakasz, vagyis a 8144. jelzésű Nagyigmánd Szák összekötő út 13+850-17+675 kilométerszelvények közötti szakaszának felújítási munkálatai márciusban elkezdődtek, már csak az útburkolati jelek felfestése van hátra.

– Ígéretet kaptunk arra, hogy az útfelújítás folytatódik. A közút megyei szakemberei második lépésben újabb 1,2 kilométert terveznek felújítani, ez a faluházig tartó szakasz. Míg a harmadik lépcsőben a falu legvégső pontjáig is eljutnak majd, így a település főútja teljes terjedelmében, 5,6 kilométernyi új útburkolatot kap – mondta el megyénk leghosszabb kistelepülésének vezetője.

Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint összességében több mint egymilliárd forintos fejlesztést ünnepelhet Szákszend. Megyénkben az útalapon kívüli fejlesztésekre is csaknem 1 milliárd forint jutott. Összesen tizennyolc alprogramra benyújtott pályázatot bíráltak el. Egyebek mellett településen belüli utakra, orvosi eszközökre, rendelőkre, óvoda- és bölcsődefelújításra is pályázhattak a települések. Szákszenden például a Római Katolikus Plébániát közösségi térré fejlesztették a közelmúltban. A 22 millió forintos beruházáson túl a Kiskuckó Óvoda felújításra 13 milliót, az orvosi rendelő felújítására pedig 6 milliós állami támogatást kapott Szákszend.

Magyar Falu Program keretében több pályázatot nyújtott be Vérteskethely is. Kültéri fitnesszparkra, eszközfejlesztésre valamint orvosi eszközök beszerzésére is kaptak állami támogatást. Mind közül a legnagyobb volumenű fejlesztés a belterületek karbantartására irányult. Czunyiné dr. Bertalan Judit és Gyopáros Alpár megyejárása során Vérteskethelyre si ellátogatott és Tóth János polgármesterrel együtt személyesen is meggyőződhettek a több mint 10 millió forintos támogatás hasznos felhasználásról. Többek között sószórót, traktort és úttakarító gépet is vásároltak az elnyert összegből.