Több száz diák zenélt a Hangszert a Kézbe esemény tatabányai állomásán

Az előadóterem gyorsan megtelt. Több osztály is érkezett, akik feszült figyelemmel nézték, hogy a színpadon zenélt a két zongorista. Szabó Károly és Szabó-Bira Zsuzsa előadása Hangosfilm, zenés színház címmel visszarepítette a diákokat a mozgófilm születéséig, a musical kialakulásáig. Szó volt a filmzene fontosságáról, amelyet a Cápa egy izgalmas jelenetének kétféle zenei aláfestésével szemléltettek. A kellemes dallamok nyári élményt idéztek, míg a kultuszfilm hátborzongató zenéje félelmet keltett.

A bemutatót hangszersimogató követte. A diákok különtermekben próbálhattak ki különféle hangszereket. Több tucat fiatal szólaltatott meg száznál is több hangszert, s közben csak gyerekzsivajt lehetett hallani: a fejhallgatókban zengett a dob, a gitár, mindenki saját magát hallhatta csak.

Andrásik Remo, a Hangszeresek Országos Szövetségének a főtitkára, a főszervező elmondta: a Hangszert a Kézbe 34. állomása Tata, s itt köszöntötték a nyolcvanhét­ezredik látogatójukat is. Kiemelte: a helyszín optimális, mint ahogy azok az elképzelések is, amelyek életre hívták a Peron Tehetségközpontot. Hozzátette: évtizedek óta dolgoznak együtt, és óriási, hogy Tatán elindulhat az alapfokú könnyűzenei képzés. A gyerekek rendkívül nyitottak erre. A telefonok, a tabletek magányossá teszik a fiatalokat, a hangszeres zenélésnek ezzel szemben közösségteremtő ereje van – hangsúlyozta.

Indul a képzés

Pap Tibor, a Peron Music Alapítvány elnöke elmondta: kétezernél többen vettek részt a Hangszert a Kézbe programban, ahol interaktív előadások mellett ki is próbálhatták a hangszereket az óvodások, iskolások. A kiállítás zárása után, hétfőtől pedig már elindul a hangszeres képzés. Kiváló szakemberek tanítják a gyerekeket zongorázni, gitározni, basszusgitározni, énekelni, dobolni és külön tantárgy lesz az elektronikus zene is. Ezek mellett pedig zenei elméletet és hallásfejlesztést is oktatnak majd a diákoknak.