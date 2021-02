Varga-Nagy Zsófia gyűjteménye már 530 medvéből áll, amelyek egy fűtött garázsban „élnek”.

A komáromi Varga-Nagy Zsófia mackógyűjteményéből nyílt kiállítás a bábolnai könyvtár ablakaiban. A száznegyven mackóból álló tárlatot pénteken a helyi Százszorszép Óvoda egyik csoportja is megtekintette. Zsófi medvéit már többször láthatták a komáromiak a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban, Bábolnán azonban először állították ki a kedves játékokat. Zsófitól azt is megtudtuk, az elmúlt időszakban, a vírus miatt kevesebb macival bővült a gyűjtemény, mert a legtöbbet piacokról, vagy kirándulásaik, utazásaik közben szerzik be.

Most körülbelül 530 medvéje van, amelyek egy fűtött garázsban sorakoznak polcokon. Mindegyik számozott, van egy kis füzetük is, amelyekben a sorszámok és a medvékről készült fotók szerepelnek. Zsófi őriz macikat a nagypapájától, régi barátoktól, osztálytársaktól, iskolai diákszerelmétől, több plüsst pedig külföldön szereztek be. Férjével már öt éve együtt vannak, Valentin-napon mindig meglepi Zsófit egy macival. Kedvenc mackópárja is férjéhez kötődik, az esküvőjük alkalmából kapott férj és feleség maci.

A legidősebb medvéje idén lett százéves, amelyet tavaly kapott a komáromi könyvtártól. Sok olyan játékot őriz, amely vele egyidős. A mackógyűjtés ugyanis eleinte édesapja hobbija volt, így szeretett bele Zsófi is a medvékbe. Szeretné gyermekeinek is továbbadni a családi hagyományt, kisfia például Maci csoportba jár, és a jele is mackó az óvodában, bár őt egyelőre inkább az autók érdeklik. A kislány, Izabella azonban a kiállításra már egy koalával érkezett.

Bár Zsófi tavaly még azt mondta, 500 macinál megállnak, idén már úgy gondolja, akár 600 macijuk is lehet, utána pedig majd meglátják.

Az óvodásokat Hajnal Dóra intézményvezető köszöntötte a kiállításon, aztán a kicsik megnézhették az ablakban elhelyezett macikat, majd színezőt is kaptak. Az ablakokban tematikusan helyezték el a medvéket, sportos mackók, híres mackók, téli mackók is megjelentek. Az intézmény előtt felállított asztalnál is több plüss üldögélt. A kiállítás mackó matuzsáleme egy egyszemű maci volt, amelyet a bábolnai Pusztai József helytörténész, az óvoda gondnoka ajánlott fel a tárlatra.