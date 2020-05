Több, mint hatvanötezer virágot ültetnek Tatabányán

Tatabányán a járvány időszakában sem állnak meg a kertészeti munkák, folyamatosan helyezik ki a virágpalántákat a közterületekre és a fűnyírás is megkezdődött.

Az enyhítések életbe lépésével láthatóan a megyeközpontban is megélénkült a forgalom. A terasszal rendelkező vendéglátóhelyek megfelelő távolságban elhelyezett asztalait vendégek foglalták el, a parkok, közterületek, játszóterek is benépesültek. Zárt térben egyelőre nem megengedett a fogyasztás. Felszabadították a kirándulóhelyeket, s használhatják ismét a kerékpárutakat is a sportolni vágyók. Az üzletek nyitva tarthatnak, viszont továbbra is figyelemmel kell lenni a 65 éven felüliek vásárlási sávjára.

A városi szolgáltatók, kulturális intézmények még zárva tartanak. Az üzletekben, zárt térben és tömegközlekedési eszközökön a szájat és orrot el kell takarni. Folyamatosan fertőtlenítik a közterületeket, a szemeteseket, padokat, peronokat, s a járvány időszakában sem állnak meg a kertészeti munkák a városban. A fűnyírás már zajlik a parkokban, s folyamatosan helyezik ki a virágpalántákat is a közterületekre. Ebben a városi fenntartású intézmények munkatársai is közreműködnek.

Az idén hatvanötezer egynyári virágot ültetnek el, és hatszáz darab cserepes muskátli kerül majd az oszlopokra. A Városüzemeltetési Iroda megkezdte a szökőkutak beüzemelését is. Lényegesen többet tartózkodnak most otthon az emberek, így megnövekedett a háztartási hulladék mennyisége is. Ennek az elszállításával, kezelésével is foglalkoznak. A Dubnik völgyi hulladékudvar újra kinyitott, így a többlethulladékokat oda is szállíthatják előzetes bejelentkezéssel a megyeközpont lakói. A tavaszi lomtalanítás viszont elmarad a városban.