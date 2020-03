Megfeszített tempóban, nagy fegyelemmel dolgozik több mint háromszáz ember a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (TJ ESZI) telephelyein, hogy a rendkívüli helyzetben is biztosítsák a szociális alapszolgáltatást. Most főként az idősekre fókuszálnak, őket veszélyezteti leginkább a koronavírus-járvány.

A Cseri úton a Szent Teréz, és a Május 1. parkban a Szent Margit Idősek Otthonában március 8-ától látogatási tilalom van – mondta Mecsei Ilona, a TJ ESZI igazgatója. Intézményeikben négyszáz idős embernek biztosítanak tartós bentlakásos ellátást. Mióta a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket bevezették, azóta a hozzátartozók bekiabálásokkal, kerítésen átadott táskákkal veszélyeztetik az itt lakók és dolgozók egészségét.

Az igazgató hangsúlyozta: a kapcsolattartás továbbra is folyamatos, hiszen telefonon tudnak beszélni. A haldoklókhoz bejöhetnek a hozzátartozók, természetesen megfelelő védőöltözékben. Ha pedig valaki gyümölcsöt, gyógyszert szeretne szüleinek, nagyszüleinek hozni, arra is van lehetőség: az otthon portáján ezeket le tudja adni – hangsúlyozta Mecsei Ilona.

Az alapszolgáltatáshoz tartozik a családsegítés, amelyek Tatabányán belül három helyszínen és a kistérség teleülésein is biztosítják az ellátást a családoknak. Az ügyfélfogadás most szünetel, így nincsenek tanácsadások, terápiák. Telefonos és készenléti ügyfélszolgálat működik, viszont nincsenek rendezvények, ahogy a foglalkozások, megbeszélések, s a speciális szolgáltatások, a jogász, a pszichológus vagy a hétvégi kapcsolat-ügyelet sem működik. Mecsei Ilona hozzátette: bár minden szolgáltatásuk szünetel átmenetileg, de krí­zishelyzetben kivonulnak, s segítenek, ha szükséges.

Szünetel a pszichiátriai és fogyatékkal élők nappali ellátása, valamint a rehabilitációs szakrendelő működése is. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás azonban működik tovább, s indokolt esetben fél órán belül megtörténik a kiszállás – hangsúlyozta az igazgató.

Nem működnek most a Segítő Szolgálatok, azaz a nappali ellátást nyújtó klubok sem. Az idősek étkeztetését még a héten elvitellel tudják megoldani, azaz megadott időben egyszer használatos dobozokban osztják ki az ételt.

A sorban állásnak is határozott rendje van: legalább egy méter távolságra kell állniuk egymástól az időseknek. Jövő héttől azonban már ez sem így működik: aki ugyanis továbbra is igényli az egyszeri meleg ételt, annak kiszállítják majd az ebédet. Ahogy azoknak az idős embereknek már most, akik nem tudnak személyesen eljönni az ebédért. Összesen Tatabányán kettőszázhetven, s a járás kilenc településén további több száz idős étkeztetését biztosítják jelenleg naponta.

– Senki sem marad ellátás nélkül – tette hozzá Mecsei Ilona.