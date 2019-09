Több mint három évtizede gyógyít a szőnyi kórházban Tóthné dr. Révész Katalin

Tóthné dr. Révész Katalin. Már az érettségi előtt így fogalmazta meg önmaga számára élete két legfőbb célját a Jókai gimnáziumban. Vagyis szeretett volna a felette két évvel járó ácsi Tóth Sándor felesége lenni az orvosi egyetem befejezése után. Mindkettő teljesült. Utóbbi még hamarabb is, mert másodéves egyetemista korában már megtartották az esküvőt. Mikor már az utolsó évfolyamra járt, megszülettek ikerlányaik.

A néhány perccel idősebb azért lett Réka, mert anyukájuk vezeték- és keresztnevének első két betűjét rakták egymás mellé, míg Anna, apukájuk kívánságának beteljesítése érdekében ünnepli azóta is névnapját július 26-án. Az ikrek világra jötte után csaknem két évvel később látta meg a napvilágot Zsuzsi, aki a három lány közül elsőként ment férjhez, s ő ajándékozta meg unokával is először a szülőket.

Dániel után nem sokkal megérkezett húga, Flóra is, harmadikként pedig Anna fia, Bence. A negyedik unokát, Hannát Réka hozta világra, az ötödiket, Mátét az ikertestvére, míg a hatodik Dávid lett, aki Réka fia, a 7. pedig Léna, s neki köszönhetően vált Zsuzsi háromgyerekes édesanyává.

Nagymamájuk persze mindezt nem tudhatta előre, amikor az ikrek születése után újra hat hónapos terhesen vette át diplomáját.

Előtte a szőnyi kórház belgyógyászatán végezte szakmai gyakorlatát. Abban az intézményben, ahol ő maga is született, s ma is tart ügyeleteket ott, ráadásul az intézmény közvetlen szomszédságában lakik.

Immár több mint három évtizede végez munkát itt és a rendelőintézetben, de három lánya és hét unokája miatt még egyetlen napot sem hiányzott, pedig rengeteget dolgozott, s dolgozik, ráadásul sokáig hétvégenként. Ezt persze azért tudta mindvégig megtenni, mert számíthatott vízépítő-mérnökként végzett, majd közgazdásszá vált férjére, továbbá kettőjük szüleire.

Ma is spárgázik

A sport mindig is meghatározó volt a doktornő életében. Naponta legalább két kilométert fut, s minden reggel végez erősítő és nyújtó tornagyakorlatokat. Meggyőződése, hogy ezeknek köszönhetően tud ma is lemenni spárgába és hídba. Ha ideje engedi, legalább ezer métert úszik, kiegészítésként pedig jógázik és kerékpározik is. Esténként, férjével együtt – szent és sérthetetlen programként – megsétáltatják Argoszt, hatalmas bernáthegyijüket, és Dorkát, kedves kis spánieljüket. Utána imád olvasni, s alkalmanként sznorizni is a tengervízben, de búvárkodni nem.