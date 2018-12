Cigánybúcsúnak tartják sokan, de nem az. Egyházi ünnep, amit Kisboldogasszony névünnepéhez kötődően tartottak a szeptember 9-i hétvégén Csatkán; ezúttal is két helyszínen. A szentkút közelében épített kápolna előtt több misét is celebráltak.

A hatalmas parkolóban csaknem 2200 gépjármű várta utasait vissza, de sokan jöttek gyalogosan is. Például azok a zarándokok, akik Batin Péter vezetésével most is Vértessomlóról indultak. Ezen csapat tagjai rengeteg régi ismerőssel találkoztak, akik évek óta ott vannak a csatkai búcsún. Fehér és barna bőrű hívők egyaránt vannak köztük.

