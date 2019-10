Több mint 200 motor repesztett a szezonzáró motoros felvonuláson (videó)

Fekete szalagokkal balesetben elhunyt társaikra is emlékeztek a motorosok a Kipufogózárón. A szervezők egy közösségépítő játékkal is várták a résztvevőket.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Rock and rolltól és motorzúgástól volt hangos a dorogi Lehotay motorosbolt udvara október 19-én szombaton. Az ország és a megye számos részéről, sőt, a Felvidékről is érkeztek motorosok, hogy elrajtoljanak a Kipufogózáró teljesítmény túrára és felvonulásra. A rendezvény többek között a balesetben elhunyt motorosok emléke előtt is tisztelgett, valamint egy balesetmegelőzési kampány része.

Felfedezték a környéket is

A vasparipák verőfényes napsütésben tehették meg a mintegy 80 kilométeres túrát. A feladat egyszerű volt: fotók alapján meg kellett keresniük Tát, Búbánatvölgy, Tokod, Dorog, Tokodaltáró, Párkány, Mogyorósbánya, Garamkövesd és Esztergom egyes helyszíneit. Ehhez akár a helyiek segítségét is kérhették. A résztvevőknek szelfit kellett készíteniük a megtalált helyszíneken, a fotókat pedig a szervezők közösségi oldalára kellett feltölteniük.

A több száz motor között a robogótól elkezdve a cross-motorosokon át háromkerekű chopperekig bezárólag mindenféle, fajta és forma vasparipa várta a felvonulást. A jó hangulatért a klasszikus rockot és blues-t játszó APPA zenekar volt a felelős. Igazi bulihangulat uralkodott a szelíd motorosok társaságában, akik közül nem egy családostul érkezett a rendezvényre.

Marton Attila és tizenöt társa Budapest környékéről csatlakozott a dorogi forgatagba. Mint a gyáli motoros meséli, a szervezőkkel régóta ismerik egymást, és minden évben ott a helyük a Vaszary Kolos Kórház javára szervezett, Motorosok is Lehetnek Angyalok elnevezésű jótékonysági felvonuláson. Rendszeresen járnak motorostalálkozókra is. Attila szerint egyre jobb a megítélése a motorosoknak és a közlekedésben is segítik őket az autósok. Azonban sok a felelőtlen fiatal, akik sokszor okoznak balesetet.

Anna és Béla kisgyerekes párosként vettek részt a bulin, a férfi régóta motorozik. Anna most először jött párjával a felvonulásra, eddig a gyerekek miatt nem tudott menni. Mint mondja, hatalmas élmény volt a teljesítménytúra. Egy ízben segítséget is kellett kérniük a helyi rendőröktől, akik nagyon készségesek voltak.

A felvonulásra délután egy órakor sorakozott fel a motorosbanda. A járműveket fekete és sárga szalagok is díszítették, amelyek szimbolikus jelentőséggel bírtak. A sötét színűvel az elhunyt motorostársak emléke előtt tisztelegtek, míg a másikkal, a felelősségteljes, biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet. A mintegy 240 motor Dorogon át a 10-es úton Tokodaltáró felé vette az irányt, majd a 117-es útra kanyarodtak. Onnan letértek Esztergom felé, és a városon is keresztülvonultak. Majd ismét Dorog felé vették az irányt. A környék még a felvonulás után is motorzúgástól volt hangos…