Több mint 20 ezren voltak kíváncsiak a tatai vadludakra

A hideg, csípős szél nem sodort magával sem madárcsivitelést, sem libagágogást, ellenben a sült hurka és pattogatott kukorica illata már a tópart megközelítése előtt mindenkit elért. Hiába, a Tatai Vadlúd Sokadalom majd’ két évtizedes története során igazi, turistacsalogató programmá fejlődött.

Két vizes élőhelyen, a tatai Öreg-tavon és a naszályi Ferencmajori-halastavakon mintegy 35 ezer vízi szárnyas pihen meg esténként az elkövetkező napokban, hetekben egészen februárig, amikor továbbvándorolnak költőhelyeikre. Ám, akik ezekkel a védett szárnyasokkal akarnak találkozni, azoknak – stílszerűen – hajnali vagy esti bagolynak kell lenniük, mivel napközben az Öreg-tó „maradék” víztükre maga a nyugalom tengere.

Ennek ellenére több ezren látogattak ki már a nyitónapon, hogy fotózzanak, távcsővel kémleljék a vizet, illetve az eget. A hétvégén zajlott ugyanis a 19. Tatai Vadlúd Sokadalom programsorozat. A szenvedélyes madármegfigyelők és a madarak világát kedvelő, hétköznapi érdeklődők számára is élménydús rendezvény ez.

A tatai Mészáros Ildikó és kollégája, Kordos László tíz óra tájában érkeztek a tópartra

– A madárfotókat múlt héten elkészítettem – jegyezte meg Ildikó. – Minket azonban inkább a láb- és csőrnyomaik érdekelnek, azokat fényképeztük. Kordos László elmesélte, hogy őslények nyomait vizsgálják Ipolytarnócon és környékén. A mostani „kutakodásuk” ennek a munkájuknak a része.

A Kökény család a fővárosból érkezett két kíváncsi kislányukkal

– Első alkalommal vagyunk itt, de nagyon tetszik minden – mondta az ötödik osztályos Szofi. – Nagyon szép a környék is, és az itt telelő madarakat a különböző tájékoztató táblákról meg is ismerhetjük. Gondolom, ezt az tudást a környezetismeret órán tudom majd kamatoztatni. Az óriási forgatagban egyre-másra tűntek fel a hatalmas objektívekkel felszerelkezett „lesifotósok”, illetve azok, akik szintén méretes táv­csövet cipeltek a vállukon. A tiszavasvári Mészáros József immáron tizedik alkalommal látogatott ki az eseményre.

– Mi nem fotózunk most, hanem csak megfigyeljük a madarakat – fogalmazott.

– Korábban három alkalommal is megnyertem a tizenkét órás madármegfigyelő versenyt 2004 és 2006 között. Ez egy remek szórakozás, időtöltés, csak ne lenne ilyen csípős az idő. A mustránk során – időközben – sokféle szolgáltatásba belefutottunk. Árultak a tóparton szőtteseket, faragásokat, kézműves ékszereket, bőrdíszműveket, forralt bort, mézet, lekvárt, házi befőttet, hogy a lacikonyhásokról ne is beszéljünk.