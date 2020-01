Több lett a vadlúd az Öreg-tavon, mint tavaly

Az Öreg-tavon pihenő vízimadarak többsége visszatért a tóra, sőt még máshonnan is odamenekültek a madarak.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület megfigyelői szerint a tatai Öreg-tavon december 31-én számolt 4600 vadlúdhoz képest az újév hajnalán 5800 lúd volt látható, számol be a Tata.hu. Ez azt jelenti,hogy a szilveszteri tűzijátékozást követően nemhogy nem csökkent a ludak száma Tatán, hanem még nőtt is. Erre egyébként 2003 óta, vagyis 16 éve nem volt példa.

A növekedés annak köszönhető, hogy az öt kilométerre lévő Ferencmajori-halastavakról is odarepültek a vadludak, melyek Naszály és Szomód tűzijátékaitól riadtak meg. Emellett sok százzal nőtt meg a vadrécék száma. Ezzel szemben a tavon éjszakázó sirályok harmada sajnos elhagyta az Öreg-tavat.

A tatai tűzijáték-tilalom betartatása még sok kívánnivalót hagy maga után, de a városban mind a tavalyi, mind az idei szilveszteren jóval kevesebb tűzijátékot használtak a városlakók, mint korábban. Tavaly az Öreg-tavon gyülekező vadludak 60%-a itt maradt, ami már évek óta nem tapasztalt, óriási sikert jelentett, de ebben az évben még ezt is túlszárnyalták a madarak.

A helyi rendelet értelmében november 1. és február 28. között (az itt telelő vízimadarak nyugalma érdekében) a város csaknem teljes belterületén és a külterület egy részén is tilos a tűzijátékok használata. Ennek köszönhetően a nemzetközi természetvédelmi jelentőségű Öreg-tó valósággal vonzotta a tágabb környékről elmenekülő madarakat.

A városlakók ettől függetlenül rengeteg dörrenést hallhattak, de ezek túlnyomó része a környező településekről származott illetve a tilalommal nem érintett városszéli területekről. A sikerben kulcsfontosságú volt, hogy mind a városi rendőrkapitányság járőrei, mind az MME és más zöld szervezetek önkéntesei a halászati őrökkel és a polgárőrséggel együtt az egész éjszaka során együttműködtek és biztosították a nyugalmat.

Sajnos az idei szilveszteren is akadtak olyan tatai utcák, terek vagy magánterületek, ahol figyelmen kívül hagyták a városlakók túlnyomó többsége szerint is követendő helyi rendelet előírásait. Bár összességében kedvezőek a tapasztalatok, a következő években még sok tennivaló, tájékoztatás szükséges annak érdekében, hogy a 2018-ban Ramsari Város címmel kitüntetett Tata városa továbbra is jó példával szolgálhasson.