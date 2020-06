Több ezren látták az esztergomi színház karanténdrámáját

Sajátos hangvételű karanténdrámával állított emléket az idei járványügyi helyzetnek a Babits Mihály Színház. Vörös István: Hegel halála című darabját ráadásul a korlátozások miatt online közvetítették.

A veszélyhelyzet idején sem akartuk élmény nélkül hagyni a közönségünket – jegyezte meg röviden Kaj Ádám, a Babits Mihály Színház rendezője. A társulatvezető elmondta, hogy a március 7-i színpadavató után számos előadással készültek, ám a vírus keresztülhúzta a számításaikat.

A kultúrának a különleges helyzetek sem szabhatnak határt, ezért elhatározták, hogy a Keresztény Múzeummal közösen Versek, festmények, imák címmel online tárlatvezetésre invitálják az érdeklődőket, ezt követően pedig újabb projektbe vágtak bele. A Babits-osztály, valamint az Esti mese című kezdeményezésünk lényege, hogy a társulat színészei olvastak fel klasszikus és kortárs műveket, összesen harminchat videó készült el. A célunk az volt, hogy egyfajta segítséget is nyújtsunk a digitális oktatáshoz. Örömmel tölt el minket, hogy a pedagógusok és a tanulók részéről is csupa pozitív visszajelzést kaptunk, ugyanakkor mi is élveztük a munkát – szögezte le a rendező.

A társulat nemrégiben ünnepelte a harmadik születésnapját és ezt a fontos napot nemcsak tortával, hanem a Hegel halála című darabbal is megkoronázták. Vörös István, a színház irodalmi vezetője, József Attila-díjas költő éppen abban az időszakban írta meg a Hegel halálát, amikor szinte teljesen leállt az élet.

– Ebben az értelemben tehát igazi karanténdráma, és vannak benne olyan utalások, melyek egyértelműen a járványügyi helyzetet jelenítik meg. A szöveg, a drámabéli szituáció és az, hogy a darab végén mindenkire felkerült a szájmaszk, szintén ezt szimbolizálja – tette hozzá.

A siker nem maradt el, az előadásról készült videót több ezren tekintették meg. Sokan gratuláltak az ötlethez és a rendhagyó darabhoz, mely talán egy kicsit oldotta a feszültséget. Egyébként a társulat már készül az újranyitásra: információink szerint hamarosan nyílt napot hirdetnek a színház világa iránt érdeklődők számára is.