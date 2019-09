Több évtizede kutatja a zsidóság történetét a megyei könyvtár igazgató-helyettese

Több évtizede kutatja a tatai zsidóság történetét ifj. Gyüszi László, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgató-helyettese.

A közelmúltban átvehette Észak-Komáromban a Kehila Haver-díjat, amelyet azon nem zsidó emberek kaphatnak, akik sokat tesznek a zsidó hagyományok, kultúra ápolásáért, a közösségek emlékének megőrzéséért.

– Mi irányította rá a figyelmét e témára?

– Negyvenegy évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni a Tatai Városi Könyvtárban. Nem sokkal később kezembe került dr. Goldberger Izidor, volt tatai rabbi kiadványa. Nagyon megérintett. Kutatásaim megjelentek a Limes Tudományos Szemlében, az Új Forrásban, a Tatai Évkönyvben is. Hunyadi Imre is foglalkozott a tatai zsidóság történetével, de ő egy másik korszakot dolgozott fel, így az általunk gyűjtött anyagok jól egymásra épültek. Én a 19. századig terjedő időről írtam, ő pedig a két világháború közöttiről.

– Nem sokkal később a zsidó temető sorsa is felkeltette az érdeklődését.

– Nagy feladat volt a rendbehozatala, melyet az akkori városi vezetés karolt fel. Később, a holokauszt hetvenedik évfordulója kapcsán fogalmazódott meg bennünk, hogy összeállítjuk a tatai gyűjtőhelyről, a vasútállomásról elszállított zsidók nevét. Az áldozatok listája ma már településenként a zsidó temető ravatalozójában olvasható.

– Miként sikerült összeállítani?

– A felkutatásba mások is bekapcsolódtak. A nyitrai levéltárban kezdtük a keresgélést. Sok olyan doboz került a kezünkbe, amelyet még a negyvenes években zártak le. Megindító volt kutakodni bennük. Összesített névsort nem leltünk, az egyéb adatból tudtuk csak kikövetkeztetni a neveket. Mivel azonban csak a doboz tartalmára tudtunk támaszkodni, felkerült olyan ember neve is a listára, aki a szabadulása után a világ másik felén telepedett le. Ez a szerencsés tévedés azonban sajnos, egyedi eset.

– Mekkora lehetett a túlélők aránya?

– Amikor felszabadították az auschwitzi és buchenwaldi táborokat, a túlélők közül néhányan visszatértek szülőfalujukba. Tatára csaknem negyvenen. Amikor látták, hogy lerombolták a zsinagógát, elvették a házukat, sokan továbbmentek. Új hazát kerestek.

– Milyen érdekességekre bukkant még a kutatásai alatt?

– Korábbi kéziratokban szerepel, hogy a honfoglaló magyarokkal is jöttek zsidók a Kárpát-medencébe. Sajnos a legtöbb településen korlátozták, üldözték őket. A Tatai Zsidó Hitközség különleges volt: az Esterházy uradalommal kötött szerződés alapján éltek, tevékenykedtek. Meghatározták, hány család telepedhet le a városban, milyen tevékenységeket folytathatnak, és ha a zsidók ezt betartották, békességben élhettek. Dolgoztak, gyárakat vezettek, gyakorolták hitüket. A második világháborúig meghatározó szerepet töltöttek be a város életében, vagyonuk alapján a vezető testületbe is beválasztották őket. A világháború, a holokauszt után aztán eltűnt a zsidóság. Ez nem csak Tatára jellemző.