A bolíviai ügyészség a minap is visszavonta a Tatabányán is tanító Tóásó Előd ellen felhozott vádakat. A férfit évekig tartották börtönben Dél-Amerikában.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, egyszer s mindenkorra pont került a Tóásó-ügy végére. Immáron a bolíviai ügyészség is visszavonta a Tóásó Előd ellen felhozott vádakat. Az évekig Bolíviában fogva tartott korábbi tatabányai informatikatanár ellen elsőként a belügyminisztérium vonta vissza az eredeti feljelentést, és a bolíviai állam elismerte, hogy a 11 éve tartó eljárás politikai ügy volt. Egy tábornok arról beszélt: a helyszínt hamis bizonyítékokkal rendezték be.

– A továbbiakban eljárásokat fognak indítani, hogy megállapítsák, kinek milyen felelőssége volt. Mivel az ügyet lezárták és az ellenem felhozott vádakat visszavonták, kártérítésre számíthatok – tette hozzá Tóásó, aki hat évet ült ártatlanul Dél-Ameri­ka egyik legkegyetlenebb börtönében. Kálváriája 2009-ben kezdődött, ennek elevenítjük majd fel fontosabb állomásait.

2009. április: Rajtaütés és gyilkos lövések a szállodában

Két magyart is lelőttek, egyet pedig őrizetbe vettek Bolíviában, az Evo Morales elnök ellen tervezett merénylet felszámolása közben. Az egyik magyar származású áldozat Rózsa-Flores Eduardo, a másik Magyarosi Árpád volt. A velük lévő Tóásó Elődöt őrízetbe vették a hatóságok. Nem sokkal később a bolíviai El Deber hírügynökség megerősítette a két halálesetet, és hogy Michael Martin Dwyert is lelőtték, valamint hogy Tóásó mellett őrizetbe vették a horvát Mario Tadicot is.

Miközben Rózsa Florest pillanatok alatt eltemették, Tadicot és Tóásót védőjük jelenlétében többször kihallgatták. A hatóságok azt nem erősítették meg a helyi lapoknak, hogy bevallották volna: ők hajtották végre a pár nappal korábbi merényletet Julio Terrazas bíboros háza ellen, ám a támadást a helyi hatóságok ennek a csoportnak tulajdonították.

Az, hogy politikai vetülete a rajtaütésnek és a vádaknak, elég hamar, már ekkor kiderült. Az Evo Morales elnök meggyilkolását tervezező állítólagos terrorista összeesküvés megszervezésével egy horvát származású bolíviai üzletembert vádolt meg a Bolíviában kormányzó Mozgalom a Szocializmusért egy szenátora, Ricardo Diaz. Morales elnök már 2008-ban azzal vádolt több Santa Cruz-i politikust és üzletembert, hogy erőszakos tüntetéseket szerveztek ellene, destabilizálni akarták kormányát.

Víctor Hugo Escóbar, a bolíviai rendőrség országos parancsnoka pedig 2009-ben név szerint Rózsa-Flores Eduardót nevezte meg, mint a Morales meggyilkolását tervező banda vezetőjét. Rózsa-Flores egy Bolíviában élő unokatestvére tagadta, hogy rokona terrorista lett volna, azt mondta, hogy Flores filmkészítés céljából látogatott Santa Cruzba.

Három nappal a szállodai rajtaütés után Tóásó már előzetesben volt, Mario Tadiccal, a másik túlélővel együtt. A bolíviai hatóságok nem mentek a szomszédba egy kis összeesküvés-elméletért már akkor sem. Azt szivárogtatták ki, hogy a merényletek és a „zsoldos sejt” mögött gazdaságilag erős szabadkőműves páholyok állnak, de ezek jellege és társadalmi összetétele nem ismert. A forrás szerint az „öt terroristát” Santa Cruz-i szabadkőműves páholyok pénzelték.

Négy nappal a rajtaütés után derült ki, hogy a terrorizmussal vádolt Tóásó Előd korábban Tatabányán, a Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanára volt, informatikát oktatott, diákjai kedvelték. A magyar nagykövetnek is várnia kellett egyébként napokat, hogy beszélhessen Tóásóval. Balázs Péter akkor külügyminiszter még 2009 áprilisában megfogalmazta: nem lehet kizárni, hogy bolíviai belpolitikai küzdelmek áldozataivá váltak a csütörtökön megölt és elfogott magyarok. Tóásó visszautasította a kirendelt ügyvédet, és gyűjtést is indított a családja, hogy az új ügyvéd 15 ezer dolláros díját ki tudják fizetni.

Öt nappal a rajtaütés után fotók jelentek meg Tóáso sérüléseiről, amiket új ügyvédje fotózott le, és amikről látleletet is vettek. A férfit egyébként magánzárkában tartották, a hőmérséklet odabenn 5-6 fokra hűlt éjszakánként, mert ablaka ugyan volt a cellának, de azon üveg már nem volt.. Tóásó Előd kapott egy kabátot, a földön, szalmán alszik, de legalább nem férhet hozzá a többi rab.

2009. május: egy tisztességtelen ajánlat

A bolíviai hatóságok alkut ajánlottak Tóásó Elődnek, az április közepén előzetes letartóztatásba helyezett fiatalembernek, akit terrorizmussal vádolnak. A vádalku szerint, ha Előd beismeri bűnösségét, öt év börtönbüntetést kap, de két és fél év múlva szabadulhatna is. Dénes Edit elmondta, nem engedik, hogy testvére bármit is bevalljon. A fiatalember április 16-i vallomása is csak a közelmúltban került nyilvánosságra, nővére, Dénes Edit szerint azért, mert eddig a bolíviai hatóságok nem adták azt ki.

A hónap közepén arról szóltak a hírek, hogy Tóásó Elődöt biztonságosabb börtönbe akarják szállítani, de ezt ügyvédei ellenzik. A több mint egy hónapja letartóztatott, terrorizmussal vádolt fiatalembert a legszigorúban őrzött börtönbe vinnék, már amennyiben elfogadja a La Paz-i börtön igazgatójának kérelmét a bíróság. Tóásó ügyvédei azért nem értenek egyet a tervezett lépéssel, mert így megszakadna közvetlen kapcsolatuk az életét féltő magyar fiatalemberrel.

Május vége felé jutott el hozzánk az első részlet Előd börtönnaplójából, vagy leveléből, amiben többek között arról írt, hogy

Elzárva a világtól csak nagyon kevés hírt kapok a külvilágból. Életem még mindig az elszigeteltek kis helyén, a négy nagy fal közé zárt tíz cellából álló elkülönítőben élem. Enyém az utolsó, a legtávolabbi, a leghidegebb, a legsötétebb és a legnyirkosabb. De nem panaszkodom…

2009. június: ki szelet vet, vihart arat

Santa Cruzban 19 szervezet demonstrált azért, hogy a bolíviai hatóságok ne kiáltsanak ki terroristának mindenkit, aki más véleményen van, mint Evo Morales elnök. A bolíviai tüntetésen többek között olyan transzparensek kerültek elő, amelyek szerint Evo Morales egy diktátor.

A tüntetők, amelyek között a parlament illetékes vizsgálóbizottságának tagjai is ott voltak, többek között azt követelik, hogy vigyék át Santa Cruzba Tóásó Elődék ügyét, valamint azt, hogy a bolíviai hatóságok tartsák tiszteletben az emberi alapjogokat, s ne kiáltsanak ki mindenkit terroristának vagy szeparatistának, ha véleménye eltér a hivatalos állásponttól. Az ügyben eljáró bírót és ügyészt Morales szolgáinak tartották az ellenzéki Santa Cruzban.

Még ebben a hónapban a Holland Parlament Külügyi bizottságának jegyzője kijelentette: hamarosan tárgyalnak az európai polgárok emberi jogainak megsértésével kapcsolatos bolíviai ügyről.

2009. október: agyonlőtték Magyarosit

Magyarosi Árpád megadta magát a bolíviai kommandósoknak, mégis hét lövés érte, halálát belső vérzés okozta fulladás okozta.

Esztergomban vállalták csak a fiatalember holttestének boncolását, a család saját költségére, amelyről októberben számoltunk be.

– Virtuális rekonstrukciót és orvos szakértői jelentést készítettek magyar szakemberek a Bolíviában egy kommandósakció során lelőtt Magyarosi Árpád halálának körülményeiről, s azok megállapítása szerint kivégezték a 28 éves román állampolgárságú férfit.

Mindeközben, hiába határozott úgy a legfelsőbb bíróság, hogy Tóásó Előd ügyét át kell helyezni az elnökpárti La Paz-ból Santa Cruzba, a magyar fiatalember hatodik hónapja a La Paz-i San Pedro börtönben raboskodott.

2011. április: megkezdődött a tárgyalás

Két éves nyomozás után a bolíviai Cochabamba városban szigorú biztonsági intézkedések közepette megkezdődött az előzetes meghallgatás az ügyben, amelyben a néhai Eduardo Rózsa-Florest és társait, köztük Tóásó Elődöt, valamint további több mint harminc embert azzal vádol az ügyészség, hogy szeparatista csoportot hoztak létre a kormány és a demokrácia destabilizálásának, illetve polgárháború kirobbantásának céljából.

Megdöbbentő információ volt, amikor kiderült, hogy levélben panaszkodtak a bolíviai ügyészség beosztott ügyészei, hogy „ilyen bizonyítékok alapján nem tudják felmutatni az elvárt eredményt”. Legalábbis ezt állította Tóásó Előd és társai perében a dúsgazdag Santa Cruz-i vállalkozó Hugo Paz Lavadenz ügyvédje.

2011. szeptember: akik el se mentek a tárgyalásra

Nem volt egyszerű a bírósági tárgyalás sem. Szeptemberben például sokadjárahalasztották el a Tóásó-ügyben Bolíviában folyó peres eljárás első szakaszának záró meghallgatását kedden, mivel a cochabambai bíróság termében nem jelent meg a belügyminisztérium, vagyis az egyik panaszos képviseletében senki, továbbá hiányzott 15 gyanúsított is – közülük négy házi őrizetben, 11 pedig előzetes letartóztatásban volt.

2012. április: elévülés miatt kérték a letartóztatás megszüntetését

A vádlottak előzetes letartóztatásának megszüntetését kérvényezték Tóásó Előd és horvát-bolíviai társa ügyvédjei a Rózsa Flores Eduardo nevéhez kötődő, úgynevezett terrorista összeesküvési ügyben – jelentette a La Razón című bolíviai lap. Májusban, a még mindig fogságban lévő Tóásót magyar delegáció látogatta meg. Végül 2012 októberében mondták ki a bolíviai bíróságon: Tóásó nem védekezhet szabadlábon.

2013. január: kiderült, hogy Tóásó hónapok óta házas

A korábban Tatabányán tanító Tóásó és a 2012 szeptemberében elhunyt jobboldali bolíviai politikus, Guillermo Fortún lánya még tavaly novemberben házasodott össze. Mindez januárban derült ki. A volt miniszter lányát, María Elenát két év udvarlás után vette el Tóásó, az esküvő pedig a börtönben volt. Elena Fortúnnal a börtönben találkozott, amikor a hölgy pénzügyi csalásokkal vádolt apjához látogatott. A házasság tényét hónapokig titokban tartották.

2013. február. kitartott az ügyész

Két-három hónapon belüli ítéletet ígért Tóásó Előd és társai ügyében a bolíviai államot képviselő Marcelo Sosa ügyész, aki szerint az összes vádlott bűnös. Hozzátette: „Bőségesen vannak bizonyítékaink arra, hogy rossz szándékú bolíviaiak meg akarták osztani bennünket. (…) Az ítélet tükrözni fogja mindazt, amit kivizsgáltunk. (…) A perbe fogottak mind bűnösök.”

Nos, Soza mindenesetre egy hónapon belül lemondott, de ettől Tóásó nem szabadult. Még fél évvel később is ugyanúgy rabságban volt.

2014. március: szép remények

Magyarul tanítja feleségét, María Elena Fortúnt, aki naponta látogatta őt a cellájában.

2014. augusztus: a volt ügyész kitálalt

A latin-amerikai országból korábban elmenekült jogász, Marcelo Soza személyesen is találkozott a La Pazban Tóásó Előd nővérével, aki a Baptista Szeretetszolgálat segítségével utazott ki Brazíliába.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai támogatásával megszervezett találkozón a volt főügyész elmondta: az úgynevezett terroristaügy nyomozási és eljárási szakasza során az ügyet manipulálta az ország alelnökének testvére, valamint Evo Morales elnök biztonsági kabinetjének vezetői. Eltűntek bizonyítékok, és a kormány a saját hasznának, politikai céljainak megfelelően irányította és befolyásolta az ügyet.

2015. május: vádalku és szabadulás

Vádalkut kötött Tóásó, ami azt jelentette, hogy a bolíviai terrorizmusper magyar vádlottja szabadon távozhat a bolíviai börtönből, ahol 2009. április 16. óta a több társa – Rózsa Flores Eduardo, az ír Michael Martin Dwyer és az erdélyi Magyarosi Árpád – halálával végződött kommandós akció óta ül. Tóásónak a kommandós akciót vele túlélő társa, Mario Tadic szintén öt év tíz hónapot kapott. A vádalku keretében mind a ketten bűnösnek vallották magukat. Az ítélet jogerős lett lényegében egyből. A fiatalember áprilisban tért haza.

2015. május: beszélgetés a könyvtárban

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár vendége volt Tóásó Előd, itt mesélt a börtönben töltött évekről, és hogy mit kellett átélnie Bolíviában.

2015. június: gyászhír Bolíviából

Meghalt Bolíviában Tóásó Előd felesége. Maria Elena még a börtönben ismerkedett meg az ott raboskodó férfivel. Nem tudott férjével tartani Magyarországra, és pont augusztusban követte volna őt. Az orvosi jelentés szerint egy fertőzés következtében került kórházba, ahol az életét nem tudták megmenteni.

2020. február: bűnhődjenek a bűnösök!

A feol.hu-nak Tóásó Előd úgy nyilatkozott a korábbi Molares-kormányról és ügyeikről, bukásukról, hogy számára az jelent majd elégtételt, hogy ha a bűnösök egy igazságos és független bíróság előtt állnak.

– Akkor tudom majd, hogy megbűnhődnek. A mostani bolív kormány elismerte, hogy az ellenem és még mások ellen indított procedúra politikai indíttatású volt, manipulálni szerették volna a közvéleményt és hamis vádakkal jogsértés történt. Ezt egy kicsit elégtételnek érzem, úgy gondolom, ez a történetem befejező akkordjainak kezdete, vagy mondhatni a befejező rész első mondata. Szóval, van még hátra, de jó úton haladok – tette hozzá.