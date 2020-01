Tizenhét dédunoka és három ükunoka boldogítja Bakonybánk dalos kedvű szépkorúját

Mariska néni nemrégiben ünnepelte 95. születésnapját, aki kora ellenére örökmozgó és a helyi nyugdíjasklubbot is rendszeresen látogatja.

Virággal és ajándékcsomaggal köszöntötte 95. születésnapján a bakonybánki képviselő-testület tagjai Rácz Sándornét, Mariska nénit. Lánya, Takács Ernőné, Erzsike pedig egy hatalmas puncstortát sütött a jeles alkalomra az ünnepeltnek. A 95 gyertya helyhiány miatt ezúttal lemaradt a tortáról, egy felírat hirdette az évfordulót. Erzsike nekünk elmesélte, hogy édesanyja 95 évvel ezelőtt a településen született, és egész életét ott is élte le.

– Édesanyámék tizenegyen voltak testvérek. Ő volt a második legidősebb és vele együtt még négyen élnek – mesélte Erzsike, akitől megtudtuk, hogy Mariska néninek három gyermeke született és kilenc unokája van. A dédunokákat pedig összeszámolni is nehéz.

– Nekem öt unokám van, a húgomnak nyolc, és a bátyámnak pedig négy. Ez összesen tizenhét dédunoka – számolgatta Erzsike. Ám itt még mindig nem áll meg a családfa. Mariska néninek három ükunokája is van. Az évfordulón a család is meglátogatta az ünnepeltet.

– Nem szerveztünk közös köszöntőt. Ahhoz egy egész termet kellett volna bérelnünk. De a századik születésnapon meghívjuk anyukánk testvéreit és azoknak a családjait is – ígérte Erzsike. Mariska néni jó egészségnek örvend. Mindig jön-megy, csinál valamit. Például minden pénteken elsétál a helyi nyugdíjasklubba is.

– A klub vezetője pár házra lakik tőlünk. Beszól édesanyámnak és közösen elsétálnak. De táncolni is nagyon szeret. Bekapcsolja a Nóta tévét és hangosan énekel, sőt még táncra is perdül. Ha nyitva az ablak, szokták is mondani a szomszédok, hogy hallják, Mariska néni megint énekel – nevetett Erzsike.