Szombaton kora délutánig várták a kalandra éhes tatabányaiakat. A könyvtár épülete előtt átvehették a titkos küldetés részleteit tartalmazó mappát. Ebben tizennyolc kérdés szerepelt, amelyek mindegyike Újváros egy-egy jeles épületéhez, emlékművéhez kapcsolódott. A kalandoroknak ezekre kellett megkeresniük a válaszokat. A kérdések között szerepelt, hogy a Béke parkban található 56-os emlékmű alakjai hogyan tartják a kezüket, a Győri út egyik lakóházának erkélydomborműve milyen állapotban van, vagy a Nagy Imre téren lévő követ ejtő fiú melyik kezét nyújtja előre?

Igazi titkokra leltek, akik végigjárták az öt kilométeres útvonalat. A helyes válaszok betűjeleit összeolvasva, és egy keresztrejtvényt kitöltve kapták meg a helyes választ a túrázók, amelyet a könyvtár elé visszaérve ajándékokra lehetett beváltani. Zsonglőrlabda, memóriajáték mellett pólók, könyvek, színezhető textiltáskák és díszes tollak is sorakoztak az asztalon.

Folyamatosan érkeztek a kalandra éhes tatabányaiak. A Felsőgallai Amatőrcsillagász Klub néhány tagját elkísértük egy szakaszon. A tatabányai társaság gyakran szervez hasonló kirándulásokat. Ezúttal – igazodva az ajánlott útvonalhoz – a könyvtár mögött kezdték a kutakodást. Miután meglelték az emlékművek között sétálva a helyes válaszokat, indultak tovább.

A Béke park után a Győri út, majd az Aradi vértanúk tere következett, innen a Móra-iskoláig sétáltak, ahonnan a Komáromi út, a Hunyadi János, majd a Stúdium tér, és végül az Árpád Gimnázium, majd az Életfa következett. Válaszokat kerestek a Szent Borbála téren és a Záray Márta pihenőparkban is, majd visszaérve elhangzott a jelszó: Boldog 73. születésnapot, Tatabánya!

Mikolasek Zsófia, a könyvtár igazgatója elmondta: a kalandtúráról a legtöbben a hírlevelükből értesültek, de nagyon sokan léptek oda hozzájuk, hogy érdeklődjenek a nyitásról is. A remek időben főként családok kalandoztak Újvárosban és mondták ki a visszatéréskor a születésnapi köszöntőt.

Megnyílt a felsőgallai fiókkönyvtár is

Az Országos Könyvtári Napok keretében a héten több aktivitás is várta az olvasókat. Főként természetesen a virtuális térben. Kiállítás, retró lapszemle, könyvbemutatók, előadások, sőt, online könyvvásár, író-olvasó találkozó és szöszmötölős kisfilm is. Nagy sikere volt a közös éneklésnek a könyvtár előtt.

A fiókkönyvtárakban is szerveztek programokat: Kertvárosban például irodalmi est, Bánhidán irodalmi játék is gazdagította a sorozatot. Felsőgallán pedig megnyitották a megújított fiókkönyvtárat.