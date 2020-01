Tiszteletbeli tűzoltóvá avatták a súlyos beteg sárisápi kislányt

A beteg Papp-Szebeni Lizáért összefogtak a sárisápi tűzoltók, akik tavaly gyűjtést is szerveztek a kislánynak, most pedig tiszteletbeli tűzoltóvá avatták.

Tiszteletbeli tűzoltóvá avatta a súlyos beteg Papp-Szebeni Lizát a Sárisápi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A hétéves kislányért a tűzoltók kezdeményezésére 2019-ben összefogtak a sárisápiak egy jótékonysági mézeskalács árverésen, majd a települési karácsonyi vásáron egy perselyben is gyűjtöttek neki a tűzoltók. Az arthrogryposis multiplex congenita (AMC) nevű, teljes testre kiterjedő ízületi merevséggel járó izomgyengeségben szenvedő hétéves gyermekre nagyon fontos gerincműtét vár. A sok célirányos fejlesztés ellenére is a gerinc extrém deformitását okozta nála a betegség.

Adakozhat, aki tud

Aki úgy érzi, szívesen hozzájárulna Liza gyógyulásához, az a Kis Hőseink Alapítványnál tud adakozni a 11773401-01575160-es számlaszámon.A közleménybe be kell írni Papp-Szebeni Liza nevét, hogy közvetlenül a kislánynak és családjának jusson a felajánlott összeg.

Szabó Imre, a tűzoltók vezetője elmesélte, hogy az összegyűlt összeget januárban adták át a családnak, és egyben tiszteletbeli tűzoltóvá is fogadták Lizát. A kislány egy tűzoltó plüssmackót is kapott, hogy vigyázzon rá. A család ellátogatott az örshöz, Liza kipróbálhatta a tűzoltósisakot és az autót is.

A tűzoltó meghatottan mesélte, hogy a látogatás után Liza hatalmas örömmel mesélt élményeiről, és még egy rajzot is küldött, amelyen önmagát tűzoltó felszerelésben ábrázolta. Imre és a szülők szerint is hatalmas erőt adott a kislánynak, hogy ő most már a tűzoltóság tiszteletbeli tagja lehet.