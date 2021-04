Tiszta iskolában várják hétfőn a diákokat Ászáron

Hétfőn megyénkben is visszatérhetnek az iskolapadba az általános iskolák alsó tagozatos diákjai. Ugyanis a járványhelyzet miatt a gyerekek több mint egy hónapig otthonról, digitális tanrendben tanultak. Sok szülő és pedagógus gondolja úgy, hogy még korai a nyitás. Megnéztük, hogyan készülnek az iskolák a hétfőre.

Ezt ne hagyja ki! Előválasztás: megindult a könyöklés a baloldalon

Tiszta iskolával, maszkban és beoltva várják a tanárok a diákokat hétfőn az ászári Jászai Mari Általános Iskolában. Garas Mariann, az intézmény vezetője elmondta, hogy az elmúlt egy hónapban mindenki azon igyekezett az iskolában, hogy a gyerekek minél biztonságosabb keretek között térhessenek vissza az osztályokba.

– Míg a tanárok a digitális órákat tartották, addig az iskola takarító személyzete a teljes épületet többször is alaposan kifertőtlenítette. A padoktól kezdve a kilincsekig, az ablakoktól a csempéig minden tiszta és ragyog. Ez pedig rengeteg munkát jelent egy ekkora iskolában. De senki sem bánta. Azon dolgoztunk, hogy a gyerekek és a diákok is a legnagyobb biztonságban érezzék magukat, ha végre visszajöhetnek az osztályokba – magyarázta az igazgató, aki nagyon hálás minden kollégájának, hogy erőn felül kivette részét az elmúlt hónap munkájában.

Közben az ászári iskola pedagógusainak oltása is folyamatosan zajlik. Szinte már mindegyikük túl van legalább az első körös oltáson.

– A kollégáim többsége már korábban is regisztrált az oltásra. Van, aki a kora miatt, van, aki a háziorvossal egyeztetve, de már a második körös vakcinán is túl van. Azokat pedig, akik még a korábbi lista alapján nem kerültek sorra, most a pedagógusok oltása során hívták be. Elmondhatom, hogy az intézmény tanárainak a 98 százaléka legalább az első oltását megkapta – tette hozzá az intézmény vezetője.

Mint megtudtuk: az ászári iskolában eddig szerencsésnek mondhatják magukat, mert csak pár tanárnál és egy diáknál mutatták ki a koronavírust. Azonban ez is elég volt ahhoz, hogy szigorítsák az alap járványügyi szabályokat.

– Bár a rendelet szerint csak a közös helyiségekben lenne előírás a maszk viselése, mi bevezettük, hogy a tan­órákon is kötelező viselni a diákoknak és a tanároknak is. A gyerekek csak az udvaron és testnevelésórán vehetik le magukról. De a szünetekben az udvaron is figyelünk arra, hogy az osztályok ne érintkezzenek egymással. Az épületnek is három különböző kijárata van, így fegyelmezetten és rendezetten meg tudjuk oldani, hogy minden osztály tartsa egymástól a megfelelő távolságot.

Garas Mariann tanárként, igazgatóként és szülőként is tudja, hogy az iskolába való visszatérés ebben a helyzetben senkinek sem könnyű. Mindenki fél a vírustól, és sokan még nem szerezték meg hozzá a védettséget. Azonban úgy gondolja, hogy közösen, a szabályok betartásával ezentúl is megakadályozhatják a járvány terjedését az iskolában.

– Több mint egy év telt el a vírus megjelenése óta. A legkisebb gyerekek is megszokták már, hogy bizony kötelező a maszkot viselniük, és mindig alaposan kezet kell mosniuk. Ha ők be tudják tartani a szabályokat, akkor a felnőttektől is elvárható ugyanez. A gyerekeknek pedig szükségük van a társaikra, a személyes találkozásokra.