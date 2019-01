Hulladéklerakó ellen tiltakoznak a kesztölciek

Heves tiltakozást váltott ki a napokban a település határába tervezett hulladéklerakó ötlete, amellyel kapcsolatban több információ látott napvilágot.

Úgy tudjuk, hogy egy hazai vállalat nem veszélyes, úgynevezett inert hulladékhasznosító telep létesítésével kereste meg az önkormányzatot, de Bognárné Solymoskövi Veronika jegyző novemberben elutasította az előzetes szakhatósági hozzájárulást. A napokban az illetékes hatóság és a Tatabányai Járási Hivatal is állást foglalt az ügyben és ők sem járulnak hozzá a beruházáshoz.

Kesztölc vezetése évek óta kiemelten foglalkozik a térségi turizmus fejlesztésével, amely a község elsődleges kitörési pontjának számít.

A lakókban is kialakult egy egyfajta természetvédő szemléletmód, figyelnek arra is, hogy ne szennyezzék a környezetüket.

Nyíró Andrástól, a Virágzó Kesztölc Egyesület elnökétől megtudtuk, hogy egy ilyen létesítmény jelentősen veszélyeztethetné a pilisi turizmus fejlődését. Az illegális hulladéklerakók is problémákat okoznak, ezért nincs szükségük még egy, legálisan működő telepre.

Dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője a tervezet kapcsán hangsúlyozta, hogy a „kesztölciek akarata ellenében nem valósulhat meg egy ilyen beruházás.”

Vöröskői István polgármester elmondta, hogy a cég a telep létesítése érdekében a Településrendezési Terv felülvizsgálatát kérte.

– A januári testületi ülésen újra megvitatjuk, hogy milyen változtatások miatt szeretnénk felülvizsgáltatni a tervünket, de azok között a telep létesítésével kapcsolatos tétel nem szerepel – felelte kérdésünkre a polgármester.