Tatai szállodaépítés: tiltakoztak a városban, indulnak a lakossági fórumok

Demonstrációt szerveztek szombaton a Tatára tervezett ötcsillagos Avalon-hotel ellen. A résztvevők a Kossuth téren beszédeket hallgattak meg a tiltakozás mellé álló helyi és az ország több pontjáról érkező felszólalóktól. A városban lakossági fórumokat indít az önkormányzat a témában.

A Kastély téren mintegy 1500-2000 ember gyűlt össze és vonult a Kossuth térre, azt üzenve: nem szeretnék, hogy az Avalon az Öreg-tó partján építse fel ötcsillagos szállodáját, és hogy az önkormányzat megváltoztassa az érintett terület beépíthetőségét. A tiltakozás és a Stop Avalon mozgalom céljával kapcsolatban Szalay Ildikó, annak egyik alapítója lapunknak elmondta: szeretnék megőrizni a műemléki, tájképi, látképvédelmi, természetvédelmi csodát, ami Európa szívében nem nagyon fordul elő máshol, csak itt, Tatán. Azt már szervező-alapító társa, Szeidemann Ákos tette hozzá: az egyértelmű, hogy a lóistálló és annak környéke megújulásra szorul.

– Azt, hogy kell-e ötcsillagos szálloda Tatára, nem tudjuk eldönteni, de hogy ez a helyszín erre nem alkalmas, az biztos. Akár Tatán, akár a környéken kell keresni egy alkalmasabb részt. A Facebook-csoportunkban már mintegy 13.400 tag van, de ezen kívül is sok a támogatónk. Írtunk a jövő nemzedékek jogait védő zöldombudsman dr. Bándi Gyulának, aki válaszlevelében arról írt, hogy jelenleg nem tud beavatkozni, de ha a jogkörének megfelelően erre szükség lesz, megteszi. Az agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkárának és Gulyás Gergely miniszternek is írtunk – részletezte a tatai tanárember, hozzátéve, hogy ahogy ők, úgy a tatai önkormányzati képviselők is megkapták azt a mintegy 60 oldalas szakanyagot, amelyet a csoport építész, ökológus, műemlék- és természetvédelmi, gazdasági szakértői állítottak össze, hogy megalapozott döntést hozhassanak.

Szalay Ildikó szerint azzal lehetett volna megakadályozni a jelenlegi helyzetet, „ha a beruházók nem rúgják rá a tataiakra az ajtót, hogy Tatán fogunk szállodát építeni”, hanem előtte kikérik a véleményüket.

– És megfelelő tájékoztatással, ami a mai napig nem történt meg, sem a városvezetés részéről, sem a beruházó részéről. Van, amiről máig hallgatnak, például, hogy merre menne majd az út a szállodához – tette hozzá az aktivista, aki a Kossuth téren bejelentette: népszavazást kezdeményeznek.

Indulnak a lakossági fórumok

A csoport tagjai a közelmúltban több mint ezer levelet juttattak el a képviselőknek és a polgármesternek, hogy tartsanak lakossági fórumokat a témában, és ne a tanulmányok elkészülte után tartsák csak meg azokat, ahogy eredetileg tervezték.

– A szervezeti és működési szabályzatunk szerint külön kérésre, soron kívül megszerveztük a lakossági fórumokat. Ennek az esztendőnek az elején egyébként már hat alkalommal tartottunk fórumot a Magyary-tervről. De most a szállodatémában külön kérik a tataiak, sőt nagyon sok nem tatai is, hogy személyesen beszélgessünk a tópart lehetséges fejlesztéséről. Így július 16-tól kilenc fórumot szervezünk a városban, mindenkit szeretettel várunk – mondta Michl József polgármester.

A kommunikációs szinten időnként eszkalálódó helyzet okát (amiben olykor azt méregetik, ki mennyire tatai vagy nem tatai, ki maradhat a városban, vagy ahogy a településvezető felidézett egy netes kommentet, hogy lőjék le a polgármestert) Michl József egy 2018-as kijelentésben látja.

– Fekete-Győr András, a Momentum elnöke akkor arról beszélt, hogy egy évük van az önkormányzati választásokig, és mindenhol kicsi nolimpiákat kell szervezni. Ezt láthattuk a választások előtt Tatán is, és úgy tűnhet, hogy a mostani szerveződés hátterében is hasonló van. Természetesen, hál’ Istennek a tataiak érzelmileg is nagyon kötődnek otthonukhoz, városukhoz, az Öreg-tóhoz, féltik azt, szeretnék továbbra is biztonságban tudni – részletezte.

– Minden megkeresést komolyan veszek, azt is, ha nolimpiás tábor szerveződik és így jönnek egy-egy üggyel kapcsolatban, ahogy azt is komolyan veszem, ha akár csak egy ember jön hozzánk, az önkormányzathoz, jelez valamit, kérdése vagy olyan gondolata van, melyet szeretne megosztani a városvezetéssel. Természetesen vannak olyan témák, amelyek még többek érdeklődését felkelthetik, én pedig úgy tudok a lehető legjobban segíteni az eligazodásban, ha a lehető legtöbb információ már a birtokunkban van. Ez a lakosságifórum-sorozat alkalmas arra, hogy az eddig összegyűlt információkat már most átadjuk a tataiaknak. Jöjjenek el minél többen! – tette hozzá a polgármester.

A lakossági fórumok ideje és helyszíne választókerületenként:

július 16. csütörtök, 17.00: Kovács Attila 02. EVK képviselő, Kőkúti Általános Iskola (Tata, Kőkút köz 2.)

július 17. péntek, 17.00: Viczenáné Czégény Ágnes 01. EVK képviselő, Menner B. Alapfokú Művészeti Iskola (Tata, Fazekas u.47.)

július 20. hétfő, 17.00: Purgel Zoltán 03. EVK képviselő, Güntner Aréna Sportcsarnok (Tata, Kőkút köz)

július 21. kedd, 17.00: Dr. Varga András 08. EVK képviselő, Güntner-TATA Hütőtechnika Kft. étterme (Tata, Szomódi út 4.)

július 21. kedd, 18.30: Dr. Varga András 08. EVK képviselő, Agostyáni Rendezvényház (Tata-Agostyán, Kossuth u. 31.)

július 22. szerda, 17.00: Horváthy Lóránt 05. EVK képviselő, Zeneiskola Fenyő téri telephelye (Tata, Fenyő tér 1.)

július 23. csütörtök, 17.00: Boglári Zoltán 06. EVK képviselő, Vaszary János Általános Iskola (Tata, Országgyűlés tér 4.)

július 24. péntek, 17.00: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna 04. EVK képviselő, Magyary Zoltán Művelődési Központ (Tata, Váralja u. 4.)

július 27. hétfő, 17.00: 07. EVK-ben, Berta Malom Fogadó és Sportcentrum (Tata, Mikovényi u.60.)

