A tatai dandárnál elárulták, miért csatlakoztak a netet felrobbantó Tetris challenge-hez

A tatai dandár is csatlakozott a közösségi médián népszerű „Tetris challenge” kihíváshoz. Az MH 25. Klapka György Lövészdandár 1. Lövészzászlóalja, illetve a 11. Harckocsizászlóalja vállalta, hogy „kipakolják”, amijük van. A részletekről Földházi Enikő századost, kommunikációs tisztet kérdeztük.

– Hogyan jött az ötlet, hogy csatlakozzanak?

– Egyértelmű volt, hogy az MH 25. Klapka György Lövészdandár nem maradhat ki a Tetris-kihívásból, hiszen például nálunk van az ország egyetlen harckocsizó alegysége. A szentendrei MH Altiszti Akadémia kihívására az 1. Lövészzászlóalj és a 11. Harckocsizászlóalj „nagy vasaival” válaszoltunk. A katonák és a felszerelés mindkét képen úgy van elrendezve, ahogy a harcjárműben elhelyezkednek, ezt a harckocsizók tetézték azzal, hogy életszerűen, a tankok kezelőszemélyzetére jellemző – ülő – helyzetben fotóztuk le őket és a felszerelés mellett a tank belsejében található fontos részegységeket, fő darabokat és berendezéseket is láthatóvá tették, míg lövészeink még a helyes fegyverfogást is bemutatják.

– Mennyi idő volt, mire kész lettek vele?

– A kipakolás és elrendezés körülbelül két órába telt, bár hozzá kell tennünk, hogy a harckocsizók a forgó lőszertárolót már előző nap kitették targoncával. Ehhez jött még maga a fotózás, ami körülbelül egy óra volt.

– Hány ember dolgozott a képek elkészülésén?

– A képeken látható állományon felül még mintegy két tucat katona vett részt közvetlenül a fényképek elkészítésében, de az egész dandár támogatása és lelkesedése benne van a képekben. A fotók elkészítésében segítséget kaptunk a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságától is, egy tűzoltóautó és két tűzoltó kolléga személyében, akiknek ezúton is nagyon köszönjük! Ugyanis nem drón segítségével, hanem a tűzoltólétra tetejéről készültek a képek.

Az MH 25. Klapka György Lövészdandár teljesítette a #tetrischallenge-t, rögtön két képpel is!😎✌️#magyarhonvédség #hunarmy #army #tetrischallenge #hungary Közzétette: Magyar Honvédség – 2019. október 31., csütörtök

– Pontosan mik kerültek fel a képre?

– Az egyik képen egy T-72 típusú harckocsi látható annak motorjával, légszűrőjével, R-173 típusú rádió berendezésével, valamint a kezelőszemélyzettel és az ő felszerelésükkel. A háromfős kezelő személyzet, azaz a harckocsi parancsnoka, az irányzó és a vezető a jelenleg csapatpróbán (azaz tesztelés alatt álló) harckocsizó egyenruhát, illetve harckocsizó fejvédőt viselik a fotón. A másik képen a BTR-80/A páncélozott szállító harcjármű látható, a rendszeresített lövészrajjal. A harcjármű kezelőszemélyzete szintén három főből áll: a harcjármű parancsnokból, harcjármű irányzóból és a harcjármű vezetőjéből, rajtuk kívül a jármű maximum hat fő felfegyverzett lövészkatona szállítására képes. A magyar lövészrajok jelenleg az AK-63 típusú gépkarabélyt használják (a képen a modernizált változat látható), amit rövidesen a világ egyik legjobbjának tartott CZ BREN-2 gépkarabélyra fogunk cserélni. A raj fegyverzetéhez tartozik még a PKM típusú géppuska és az RPG-7 kézi páncélelhárító gránátvető (ez utóbbit hamarosan felváltja az ugyancsak világszínvonalú CARL GUSTAV páncéltörő rendszer). Mindezek mellett a katonák önvédelmi célból pisztolyt is hordanak. A képen láthatóak még málhamellények is, ebben a katonák a feladatukhoz szükséges felszereléseket viselik, valamint repeszálló mellény, a modern kori páncél, amely a sérülésektől óvja a katonákat. A lövészeken kevlársisak látható, amely könnyebb, mint a hagyományos acélsisak.

– Tudják, hogy összesen hány tárgy szerepel a képen?

– Több ezer tárgy látható a képeken, elég, ha csak a lőszerhevederekben és a tárakban lévő lőszereket számoljuk. De említhetnék a lövészek képén a CLS-zsákot (Combat Life Saver, azaz harctéri elsősegély felszerelést), ami önmagában több tucat tárgyat tartalmaz, melynek segítségével az arra kiképzett katona képes akár a saját vagy társa életét megmenteni a sérülést követő kritikus első percekben, hiszen a CLS-zsákban található eszközökkel többek között vénabiztosítást is végezhet. Érdekesség, hogy bár a BTR-80/A – ugyanúgy, mint bármely személyautó – rendelkezik tartalék izzókészlettel, de például pótkerékkel nem.

– Mi került még fel a képre, ami egyébként egy civilnek például egy katonai bemutatón láthatatlan?

– A lövész katonák mellett látható a vegyvédelmi maszk is, de természetesen a teljes vegy­védelmi felszerelés is része a lövészraj alapvető eszközeinek. A katonák mellett ott vannak a hátizsákjaik is, melyek a váltás ruhától a tisztasági felszerelésen át az élelmiszercsomagokig olyan szükséges és hasznos dolgokat tartalmaznak, amik a túlélést segítik és a komfortérzetet növelik. Ide szokott kerülni például a kedvenc csoki is.