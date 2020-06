Tesztelt magad! Ezeket a szavakat csak egy vérbeli Komárom-Esztergom megyei ismeri!

Eszik-e vagy isszák a loksát, vagy esetleg azon ülni kell? És voltál-e már bosszús, amikor csak a rékas jutott neked, de a gyürke nem? Kvízünkkel tesztelheted, mennyire ismered a Komárom-Esztergom megyei tájszavakat!

Legújabb kvízünkben Komárom-Esztergom megyei tájszavakat hoztunk nektek, csak meg kell mondanotok, melyik kifejezés mit jelent. Legyetek azonban szemfülesek, mert ezúttal a fotók is becsapósak lehetnek! Osszátok meg eredményeiteket másokkal is, és ha tetszett a kvízünk, próbáljátok ki korábbi játékainkat is!