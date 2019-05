Több a bevétel, mint a kiadás Tata kasszájában

A tatai május 29-i testületi ülésen huszonnyolc napirendi pontban tárgyalták a képviselők a város ügyeit.

Nem kisebb feladatra vállalkoztak a tatai városatyák a szerdai testület ülésén, minthogy – a képviselői kérdésekkel és a zárt ülés előterjesztésével együtt – huszonnyolc napirendet vitassanak meg. A napirend előtt Michl József polgármester számolt be az európai parlamenti választások helyi eredményeiről, kiemelve, hogy Tatán minden második szavazó a Fidesz-KDNP-re voksolt.

Ezt követően négy bírósági ülnök – Balogh Katalin, Magyaróvári József Tamás, Nagy Mária Terézia és Ötvös Ildikó – vehette át megbízólevelét, illetve tett esküt a járásbíróság elnöke előtt. Tata polgármestere arról is tájékoztatott, hogy 19 megyei hatáskörű múzeum közül négy a Közösségi múzeum elismerő címben részesült, köztük a Kuny Domokos Múzeum is. A díjat a dr. Schmidtmayer Richárd, a tatai intézmény igazgatója vehette át.

A testület a tényleges munkája során egyebek mellett az önkormányzat tavalyi költségvetésének végrehajtásáról, teljesüléséről szóló előterjesztést is részletesen megvitatta. A beszámolóból kiderült, hogy a város adóbevételei többletet mutatnak, viszont az ingatlanértékesítésből befolyt összegek elmaradtak a tervezettől. A büdzsét az uniós pályázati források is befolyásolták, mivel az elmúlt évben az Európai Uniótól sikeres pályázatok megvalósítására csaknem 3,5 milliárd forint érkezett. Ebből, a projektek befejezésére még az idei költségvetésben is maradt 2,5 milliárd. A város bevételei így meghaladták a 9,9 milliárdot, míg a kiadások főösszege 7,5 milliárd.