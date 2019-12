A közelmúltban a francia köztévé számolt be az Európát behálózó kutyamaffiáról, és Tatabánya környékén is forgattak. Kalauzuk a Szurkolók az állatokért Komárom és környéke csoport egyik tagja volt. Schermann Roland elmesélte, mit tapasztaltak, míg egy etikus tenyésztő, Nyári Csilla azt, hogy mire kell figyelni vevőként.

Schermann Roland a Szurkolók az állatokért Komárom és környéke csoport tagjaként a minap francia tévéseket kísért egy „kutyatenyésztőhöz”, bár a helyszínre jobban illett a ridegen tartás és az enyésztés, ha őszinték akarunk lenni. A francia közszolgálati tévé az Európát behálozó „kutyamaffia” nyomába eredt, és próbálta kideríteni, hogyan kerülhetnek beteg, túl fiatal kölyökkutyák kétes oltottsággal Nyugat-Európába a térségünkből.

– A Magyarországon 10-80 ezer forintért megvásárolt kölykök 800-900 eurós vagy még magasabb áron kelnek el külföldön, de a beltenyészet, a rossz tartási körülmények miatt sajnos sokan eleve elpusztulnak. Trükköznek a korukkal és az oltottságukkal is. A videóban is látható kéthónapos beagle-öket 3 hónaposnak hazudták például – részletezte Roland, akitől azt is megtudtuk, hogy a 3 hónapos kor azért fontos, mert az ebek akkor kapják meg a veszettség elleni oltást, és rá 21 napra kaphatnak útlevelet és hagyhatják el az országot. Persze az oltással is lehet ügyeskedni. A francia felvételen az eladó például egy bizonyos állatorvoshoz irányította a „vevőket”, hogy ott megoldják ezt a problémájukat is.

A francia tévések azt igyekeztek felderíteni, hogy hogyan kerülnek illegálisan Magyarországról, Bulgáriából, Romániából, Szlovákiából, Csehországból kutyák franciaországi „kereskedőkhöz”.

Az állatvédők szerint a Franciaországban az ottani köztévé műsora után hírhedté vált telepnél sokkal komolyabb és nagyobb volumenű a probléma. Mint mondta, állatvédő csoportjuk több olyan tenyésztőről is tud csak Komárom-Esztergom megyében, akik kétes körülmények között tartják az ebeket, és az ominózus kereskedőknek is több telephelyük van.

Horror körülmények között senyvednek

– A településszéli telepeken a nyesedék és egyéb élelmek a vadakat is odacsalogatják, azok viszont nem állnak meg a határban. Ez is egy probléma, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy hiába a lakók panaszai is az állatvédők jelzései mellett, nem lépnek a hatóságok. Bízunk benne, hogy most máshogy lesz – tette hozzá Roland, akitől megtudtuk: a Tatabánya közeli telepen folyamatosan fedeztetett nőstények csecsei lényegében a földet súrolták, de láttak bőrbeteg, orvosi vizsgálatra minimum szoruló négylábúakat is. Beagle, dog, bernáthegyi is senyvedett ott.

– Jön a tél. A kistestű, rövid szőrű kutyákkal mi lesz a hidegben? – teszi fel a költői kérdést az állatvédő.

Csilla Nyári kutyatenyésztő szerint legkorábban 8 hetes kortól és 2 oltással, plusz chippel lehet kiskutyát új gazdihoz adni, de ez is inkább a nagytestű fajtákra jellemző, hogy egyenesen a tenyésztőtől költöznek. A kistestűeket inkább 10-12 hetes korukban adják ki a tenyésztők.

Törzskönyv és odafigyelés a beltenyésztés ellen

– Tőlem 12 hetes korban költözhetnek legkorábban. Sokszor szopiznak még 10 hetes korban és ez a pár hét nagyon fontos a társas szocializáció miatt. Egymástól, az anyukájuktól vagy másik felnőtt kutyától nagyon sokat tanulnak. Ebben a korban kevesebb a sírás is már az új helyen, hiszen sokkal önállóbbak. Ráadásul egy 8 hetes 2 oltásos kiskutyát elzárunk új otthonában a külvilágtól, fajtatársaitól, sokszor túlzottan sokáig is a féltés miatt – részletezte a szakember aki azt is elmondta, hogy a beltenyészet mire vezethető vissza, illetve hogyan kerülhető el. Ha ismerjük egy eb felmenőit, amit a törzskönyv biztosít ez elkerülhető. Amikor egy tenyésztő megtart egy általa tenyésztett kutyát, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy tüzelés esetén a kan az anyját ne fedezze be vagy az apa a szuka gyereket, tette hozzá.

Nem akárkinek és nem akárhogyan

– Aki úgy ad el kölyköt, hogy nem tudja pontosan ki a vevő, az új gazdi, nem tudja hová kerül a „gyereke” az nem tenyésztő. Az szaporító. Hiszen a tenyésztő szerződést köt az új gazdival, számlát ad……bárkinek nem is adja el a kölyköt. Én például volt, hogy nem adtam el egy kölyköt valakinek, hiába fizette volna ki a vételárat, mert nem láttam biztosítva a kölyök megfelelő életét az illető munkája mellett. Külföldre elszállítom magam a kölyköt 1500 kilométeren belül, hogy lássam a gazdit, az otthonát, hiszen nagyon messze lesz – magyarázta Nyári Csilla, aki azt is elárulta, hogy egy vevőnek mikor érdemes gyanakodnia. Gyanús a kölyök átadásának helyszíne, ha nem láthatják a szülőket, a helyet ahol élt eddig a kölyök, ha nem kap szerződést, számlát, ha az eladó nem tud az alomról beszélni, melyik kölyök milyen tulajdonságokkal rendelkezik.

– Hiszen a jó tenyésztő sok időt tölt a kölykökkel, ismeri őket. Sokszor segít választani is, hiszen nem mindegy hogy egy túl zizgő kölyök egy teljesen nyugis családba kerül-e például, mert úgy nehezem fog működni a kutya-gazdi kapcsolat – tette hozzá.