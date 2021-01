Teajárattal segítenek felmelegedni az utcán élő tatabányai hajléktalanoknak

Szibériai hideg vár ránk az időjósok szerint, amire nem árt felkészülni. Leginkább azok veszélyeztetettek, akinek az utca jelenti az otthont. Portálunk utánajárt, mi a helyzet a hajléktalanellátásban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Felkészültünk a következő napok extrém időjárására – mondja Balatoni Ágnes, a tatabányai Utcai Szociális Segítők Egyesületének elnöke.

Kedden éjjel a megyeszékhelyen is mínusz öt fok alá süllyedt a hőmérséklet. Az időjósok szerint a következő napokban folytatódik a lehűlés, így egyre több helyen csökkenthet a hőmérséklet éjszakánként mínusz 10 Celsius-fok alá, sőt a hétvégén akár mínusz 20 Celsius-fok is lehet több helyen. Azoknak, akik a szabad ég alatt töltik az éjszakákat, ez az extrém fagy akár az életükbe is kerülhet. Legfrissebb információink szerint tízen vannak a megyeszékhelyen, akiknek most minden egyes nap küzdelem lehet.

Balatoni Ágnes elárulta, délutánonként teajárat, éjszaka pedig krízisautó indul a valóban utcán élő hajléktalanokhoz. Visznek ételt, pokrócot, meleg teát és mindazt, amire még szükség lehet a zord hideg ellen. Az elnök szerint idén sokkal kedvezőbb a kép, mint tavaly. Akkor hasonló időszakban 30-40 fedél nélküli szerepelt a statisztikában. A hirtelen csökkenésnek két oka lehet. Az egyik szerint sikerült őket jobb belátásra téríteni, és legalább éjszakára bekísérni a menedékhelyre. A másik ok pedig a kihűlés.

K. József hét évvel ezelőtt lett hajléktalan. Azt mondja, napjai zömét az utcán tölti. Neki ez jelenti a szabadságot. Már nem bírna korlátok között élni. Amíg csak lehet, marad az utcán. Neki nincs kiskertje. Nem él kalyibában. Nem húzódik garázs, vagy légópince nyújtotta biztonságba. A város szívében él. Legutoljára karácsonykor ment a Táncsics úti konténerekbe, ünnepi ebédre. József a 192 hajléktalan egyike, akivel jó kapcsolatot ápol a szolgálat.

– Ha nagyon hideg lesz, nem lesz más választásom. Bemegyek. Addig marad a matrac, az újságpapír és minden, ami melegít – mondja sokat sejtetően és két harsány nevetés között József, majd illedelmesen elköszön és odébb áll. Amennyiben a melegedőt választja, egyike lesz azoknak, akiknek a pandémia miatti előírások közepette alkalmazkodnia kellett a kialakult helyzethez.

Tavasz óta öten tartózkodhatnak egyszerre a nappali melegedőben. A munkatársak mindent megtesznek, hogy enyhítsenek a körülményeken. A várakozóknak forró teát osztanak, megkönnyítve a sorban töltött időt.