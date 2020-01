Teajárattal melegítik fel a rászoruló tatabányaiakat

Csökken a hajléktalanok száma, ám azok, akik évek óta az utcán élnek, egyre rosszabb egészségi állapotban vannak. Rajtuk próbál segíteni az Utcai Szociális Segítők Egyesülete (USZSE). Krízisautót működtetnek, és rendszeresen indítanak TEA-járatot: meleg teát, péksüteményt osztanak.

Hatalmas teás tartályok és több műanyag doboz került be az autóba. Sós és édes péksütemények, szeletelt kenyér mellett egy nagy dobozban plédek és néhány meleg ruha is volt. Zirigh Zoltán és Imre Attila utcai szociális munkás kínálta az érkezőket. Jól ismerték őket.

– Mákja van, van mákos sütemény is – viccelődött Zoltán, amikor egyikük mákosat kért. – Amíg van választási lehetőség, addig mindig megkérdezzük, hogy mit szeretnének – teszi hozzá mosolyogva.

Néhányan jöttek csak. Gyors lesz most a TEA-járat. A juttatások, segélyek kifizetése miatt mindenkinek van most enni-, s főként innivalója. Ez utóbbi jól látszott az állomásokon. Egyesek már kora délután igen jó hangulatban voltak.

A Gál lakótelep után a Népház közelében álltunk le. Többen érkeztek a környező kertekből. Egyik nő kapucnit húzott a fejére, és óvatosan mellém lépett. Jelezte, hogy nem szeretne szerepelni a képen. Van tüzelőjük, de nagyon hideg van – mondta egyikük, aki hivatalosan lakcím nélküli. Ez persze nehezíti a munkavállalást is, de sokan közülük nem is keresik a lehetőséget. Segélyekből vagy alkalmi munkából tengődnek. Gyengébb napokon meg várják a TEA-járatot.

Indulás előtt hívták fel a figyelmet a másik oldalon egy férfire. Rosszul volt. Azt persze nehéz lett volna megállapítani, hogy az italtól, vagy annak hiányától. Attila egy gyógyszerrel és teával próbált segíteni rajta, miközben a házak közül érkezett egy harminc év körüli férfi. Új volt a környéken. Rögzítették az adatait. Azt mondta: már egy ideje a környéken húzza meg magát.

A temető mögött, a Tulipán utcában főként a környező kertekből érkezők várták az autót.

– Holnap lesz majd fejfájás – mondja egyiküknek Zoltán, miután egyértelmű volt, hogy nem csak teától csillog a szeme.

A Tesco mellett csak egy férfi várta a járatot, a hatalmas távfűtési csövek mellett viszont messziről látszott, hogy többen is vannak. Odamentünk. Zoltán és Attila faggatta a földön fekvő és a meleg csövek mellett álló jókedvű férfiakat és a velük lévő nőt. Próbálták rábeszélni őket, hogy legalább éjjelre menjenek fedél alá. Hárítottak. Ott ugyanis be kell tartani a szabályokat. Inni nem lehet.

Az egyik csövet pizzadarabok borították. Melegítették őket. Hatalmas kosz, szemét, műanyag flakonok. Matracszerű valami, ruhák, piros edények. Elkeserítő látvány. A csövet is alig mertem megérinteni. Kísérőim szóltak, hogy figyeljek oda, hova lépek. Itt bármi lehet.

Kertvárosban az egyik férfi mezítláb, papucsban érkezett. Valamelyik lakásban, ismerősnél húzta meg magát.

A TEA-járat utolsó állomása a vasúti pályaudvar. Eljött egy állapotos asszony. Itt találkozott férjével, aki munkából ért haza. Kis tacskót simogattak. Áprilisban születik meg a negyedik gyerekük. A legidősebb ötéves, három a középső és egy a legkisebb. A maradék péksüteményt elrakták, majd elmentek. Ez a mai vacsora…