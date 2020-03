Tavaly átlagosan két és fél percet késtek a vonatok a Budapest-Győr vonalon

A vasúttársaság szerint az elmúlt évben átlagosan egy vonatra eső késés 2 és fél perc volt, idén januárban pedig 2,3 perc. A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától azt is megtudtuk, hogy az idén az 50 megújuló állomás projekt keretében Tóvároskert és Alsógalla megállóhelyeken esőbeállót alakítanak ki.

A Budapest–Győr vasútvonalon a biztosítóberendezés meghibásodása, felsővezeték-szakadás, balesetek, illetve egyéb okok miatt tavaly és már idén is órákat késtek a vonatok. Legutóbb például másfél hete, amikor is Almásfüzitőn mondta fel a szolgálatot a biztosítóberendezés. Olvasóink panaszai között szerepelt az is, hogy a kisebb megállóhelyeken nincs váróterem és illemhely. Ahol van, ott használhatatlan. Az órás késések a kisebb megállók esetében télen különösen kellemetlenek. A felvetéseket eljuttattuk a vasúttársasághoz, válaszaikból idézünk.

„A Budapest–Győr–Hegyeshalom fővonal az egyik legjelentősebb a hazai hálózaton, a lehetőségekhez képest gyakoriak a karbantartások, jelentősebb fennakadások ritkák, így európai szinten is jó a menetrendszerűség. A személyszállító vonatok szinte mindegyike modern, színvonalas szolgáltatást nyújt. Mindezeknek köszönhetően például a tatabányai elővárosi vonalszakaszon több mint 600 ezerrel nőtt az utazások száma tavaly.

Sűrű a közlekedés, a személyszállító vonatok mellett pedig számos tehervonat is közlekedik, közöttük sok a jelentős ipari cégeket kiszolgáló szerelvény, irányvonat is” – kezdte tájékoztatóját a kommunikációs igazgatóság, majd arról írtak, hogy a jövőben tovább javul a nemzetközi és a minőségi távolsági, azaz a főváros és a megyeszékhelyek összeköttetését biztosító vasúti közlekedés szolgáltatási színvonala 115 modern villanymozdonynak köszönhetően.

A késésekről és azok okairól a következő magyarázatot kaptuk: „2019-ben az 1-es számú, Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon több mint 130 ezer személyszállító vonat közlekedett, a 91 százalékuk pontos volt. Átlagosan az egy vonatra eső késés 2 és fél perc. Idén januárban csaknem 12 ezer személyszállító vonat járt ezen a vonalon, a menetrendszerűségük, azaz a pontossági mutatójuk 92,6 százalékos, azaz a tavalyi átlaghoz képest jobb. A késési okok között szerepelnek a különböző műszaki meghibásodások (felsővezeték-szakadás, biztosítóberendezések műszaki meghibásodása, síntörés stb.) mellett a vontatójárművek, vagy személykocsik meghibásodása is előfordulhat, illetve balesetek is okozhatnak akár több órás fennakadást a helyszínelés és műszaki elhárítás idejére. Nagyobb intenzitással és váratlanul képesek a vasútüzemben fennakadást okozni a klímaváltozás következményeként jelentkező rendkívüli időjárási helyzetek. A viharos erejű szélben a felsővezeték kilengése miatt a villamos vontatás esetén a vonatok sebességét csökkenteni kell.

Ahogy a vasúttársaság hozzátesz: „A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék vasúti pályarészeket képes elmosni. A közvetlen késési okok a vasútüzem kötöttpályás sajátosságai miatt tovább gyűrűzve úgynevezett másodlagos késéseket is okoznak, így például a csatlakozásra váró vonatoknál. A berendezések meghibásodásait karbantartással igyekszünk megelőzni, illetve mindent megteszünk a már bekövetkezett meghibásodások mielőbbi megszüntetésére, ezáltal a szolgáltatásban jelentkező fennakadások csökkentésére. A MÁV az elmúlt évben két programot is előkészített, amelyekben a magas hibaszámmal rendelkező berendezések esetén a meghibásodásokat okozó részegységeket kívánjuk részleges vagy teljes felújítással cserélni. Ezen programok megvalósulása esetén jelentősen csökkenhet a meghibásodások okozta üzemzavarok száma.”

A vasúttársaság közölte azt is: az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezése alapján Magyarország 11 projekthez összesen 75 milliárd forint értékben kér támogatást az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz még rendelkezésre álló közlekedésfejlesztési forrásaiból. Az egyik legnagyobb tétel célja a nemzetközi vasúti összeköttetések javítása. A Budapest és Bécs közötti vasúti kapcsolat gyorsítása érdekében csaknem húszmilliárd forint támogatást kérnek a Kelenföld–Hegyeshalom vonalon tervezett biztosítóberendezési, központi forgalomirányítási és egyéb rendszerfejlesztésekhez.

Arra a felvetésre, mely szerint a kisebb megállóhelyeken csak lepusztult épületeket találhat az utas, wc-t, esőbeállót nem, a vasúttársaság reakciója a következő volt: „Az utasok számára biztosítandó alapszolgáltatásokat egy kormányrendelet határozza meg. Így többek közt azt is, hogy e szolgáltatásnak hol képezi részét váróhelyiség vagy illemhely. Olyan megállóhelyen, ahol ilyen létesítmény biztosítása jelenleg nem követelmény, de a korábbi elhasználódott vagy rongálás miatt zárva van – annak mai igények szerinti helyreállítását ütemezetten, a lehetőségek szerint elvégzi a vasúttársaság.

A megyét érintően terveink között szerepel, hogy az 50 megújuló állomás projekt keretében Tóvároskert megállóhelyen esőbeállót, Alsógallán szintén esőbeállót alakítunk ki, valamint fejlesztjük az utastájékoztatási berendezést, a peronra padokat helyezünk ki.”