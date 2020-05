Tatán is elkezdték a reprezentatív koronavírus-vizsgálatot

A háziorvosi ügyeletre hívták be a tesztalanyokat. Az országos tesztelés május közepén zárul le, összesített eredmény a hónap végére várható.

Ahogy arról beszámoltunk, hazánkban 17 778-an kaptak meghívót a Semmelweis Egyetem által végzett országos reprezentatív koronavírus-vizsgálatra, ebből megyénk 22 településéről összesen 803 fő került be a szűrővizsgálatba. Tatán a háziorvosi ügyeleten végezték el a kiválasztottak tesztelését május 6-án szerdán.

Regensperger Tamás egyedül várakozott arra, hogy behívják a tesztelésre. Elmondása szerint a Semmelweis Egyetemtől keresték meg telefonon, majd a háziorvosa is felhívta, hogy kiválasztották a tesztre. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pedig az ügyfélkapun értesítette. Az 50 éves tatai férfi azonnal elvállalta a vizsgálatot.

– A városban két adott napon végezték a teszteléseket, ezek közül választhattam. A pontos időpontot azonban már ők határozták meg. Elmondták, hogy garatból és orrból vesznek mintát, de vért is vizsgálnak majd. Illetve egy 50 kérdéses tesztet is ki kellett tölteni, amiben a mindennapi tevékenységekre, szokásokra, a lakóhelyre, az egészségi állapotra és az iskolai végzettségre is rákérdeztek – árulta el Tamás.

Az aktuális fertőzöttség megállapítását úgynevezett PCR-teszt segítségével végzik, ami képes kimutatni a vírus örökítő anyagát. A vérből pedig egyrészt az esetleges korábbi fertőzés miatt képződött antitesteket, másrészt az egyén vírus iránti érzékenységét, a szövődmények valószínűségét vizsgálják.

A pozitív eredményről 24-48 órán belül értesítést kapnak az érintettek. Ha a teszt negatív, akkor ilyen külön értesítés nem történik, a lelet megtekinthető ügyfélkapun keresztül az EESZT-ben vagy a háziorvos segítségével. Ha valaki pozitív lesz, akkor a kontaktjainak szűrése is megtörténik.

