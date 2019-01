Tatai tűzijáték-tilalom tatabányai szemmel: „Éjfél után elszabadult a pokol„

Egy tatabányai olvasónk a közösségi oldalon számolt be arról mi is történt szilveszter éjszaka Tatán. A történet után külön öröm, hogy annyi vadlúd maradt az Öreg-tavon.

Reggel arról az örömhírről számoltunk be, hogy idén újév napján sokéves rekordot döntött a vadludak száma az Öreg-tavon, mint tavaly ugyanezekben a napokban. Köszönhetően a tűzijáték-tilalmi rendeletnek, melyet november 1-jén hozott a Tatai Önkormányzat.

Egy olvasói beszámolót kaptunk az idei szilveszter éjszakáról, amely tanulságként szolgálhat ezentúl a petárdázóknak is.

Patai Antal és felesége Tatabányán élnek, de a megyeszékhelyen folyamatosan tűzijátékoztak. Így a pár úgy döntött: a szilvesztert Tatán, az Öreg-tónál töltik. A tóhoz este 11 óra magasságában érkeztek.

Amikor 11-előtt Tatára értünk és leparkoltunk a Pikant Étterem közelében, örömmel vettük észre, hogy csend van! A Vár felé vettük az irányt, és egészen éjfélig csak elvétve villant és szólt egy-egy durranás. Lassan haladtunk, mert lámpa nélkül mentünk (így érdekesebb), így az éjfél a gimnáziumtól kb. 6-700 m-re, a tófarok felé ért. – írja Patai úr.

Nem sokkal később azonban minden megváltozott.

–Sajnos már éjfél előtt pár perccel elkezdődtek a robbanások, és kb. 15-20 percen keresztül rendkívül aktív, nagyon hangos, folyamatos „műsor” volt. Ez alatt a madarak egyre hangosabbá váltak, majd 0:10-kor hatalmas hangzavar közepette rengeteg vadlúd felszállt és még vagy fél óráig több csapat is a tó fölött körözött. De sok madár el is repült, mert sok távolodó hangot is hallottunk. Még 0:40 körül is elég sok durrogás hallatszott. Sajnos, a személyes tapasztatunk alapján vegyes kép rajzolódott ki bennünk.

„Éjfél előtt valóban szinte csend volt, de éjfél után eléggé „elszabadult a pokol”…”

A házaspár szerint a szabály erősebb betartatása sokat segítene a helyzeten. Ahogy beszámoltunk, újév napján valóban indult eljárás tatai petárdázás ügyben, de úgy tűnik: nem ez a három eset volt, ami ijesztgette a ludak, és más élőlények nyugalmát Tatán…

A durrogtatások miatt az elmúlt napokban két, a környéken élő kutyus is megszökött, akik kalandos úton jutottak haza gazdáikhoz.

