Tatai tanácsok az üdülő családoknak: a nyaralás kiposztolása nagy bajt hozhat

Végre elindulhatunk üdülni a családdal vagy a barátokkal! Ez annyira jó, hogy sokan a „nagyvilág” tudtára adják, bejelentik a Facebookon. – Nagyon rosszul teszik – hangsúlyozta Rigó Ágnes, a tatai Derik Technik Kft. ügyvezetője, akitől jó tanácsokat kértünk biztonságunk érdekében.

Miről szól az idei nyár? Sokféle válasz lehetséges. A turizmus, a vendéglátás dolgozóinak végre-valahára napi tíz, vagy még annál is több óra munkáról. A vendégeknek, a tavak, tengerek partjára vagy a hegyekbe utazóknak a felszabadult szórakozásról, az esti fröccsözésekről egy teraszon és a naplemente csodálásáról. Nagyon vártuk már, hogy végre felszabaduljunk a korlátozások alól, ugyanakkor hajlamosak vagyunk könnyedebben venni a biztonságot. Mire is kell figyelnünk, hogy az önfeledt pillanatok után ne az ügyintézésé és kárrendezésé legyen a főszerep?

– Először is megbízható, leinformálható szakemberrel vagy céggel építtessük ki az otthoni biztonsági rendszereinket – javasolja Rigó Ágnes. – Nem mindenki tudja, hogy ma már a modern riasztó- és kamerarendszereket távolról is vezérelhetjük, akár több mint ezer kilométerről is ránézhetünk otthonunkra, hogy minden rendben van-e.

Azzal folytatja, hogy nem lehet elégszer elmondani: ne osszunk meg semmit a közösségi oldalakon arról, hogy éppen hol vagyunk! Ne jelentkezzünk be a Balaton partjáról vagy Horvátországból! Azt se mérlegeljük, ha csak egy napról, hétvégéről van szó, mert az erre szakosodott bűnözőknek ez édes mindegy. Ha megtudják, hogy megüresedik egy-egy lakás, körülnéznek, mennek, aztán viszik, amit tudnak. Aki büszkeségből vagy egyszerű ref­lexből megteszi, a figyelemfelhívást a betörők felé (is) arra, hogy otthonuk üres, szabad préda. Hozzáteszi, kérjünk meg egy családtagot, ismerőst, barátot, szomszédot arra is, hogy postaládánkat rendszeresen ürítse ki, mert a teletömött a tapasztalatok szerint egyértelműen a betörés melegágya.

– Azok az ügyfeleink, akiknek mi vagyunk a távfelügyelői, szinte mindig értesítenek minket, ha nyaralni mennek – teszi hozzá Ágnes. – Ez nekik is biztonságérzetet ad, és nekünk is fontos jelzés, hogy tudjuk, üres az ingatlan, ezért fokozottabban kell rá figyelni. Sok olyan ügyfél is van, aki egyébként csak az értesítős szolgáltatást veszi igénybe, de ha nyaralni megy, akkor kéri, hogy riasztás esetén a kivonulószolgálat ellen­őrizze az ingatlant.

Ha hosszabb időre elutazunk, előtte érdemes beszerezni néhány időzített kapcsolót, amelyekkel szabályozható, hogy a világítás különböző – előre beállított – időpontokban magától kapcsolódjon fel a lakás különböző pontjain. Így azt a látszatot kelthetjük, hogy otthon vagyunk. A mozgásérzékelők beszerelésénél általános hiba – erre mindig figyelmeztetjük is az érdeklődőket –, hogy a kétszintes családi házakban csak a földszinten vannak kiépítve, noha a betörők sokszor az emeleti erkélyajtón vagy ablakon jutnak be. Mindenképpen érdemes erre is figyelni a riasztórendszer kialakításakor.