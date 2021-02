Tatai szállodák a Covid árnyékában: a házhoz szállítás a legjobb túlélési módszer

A szállodák, éttermek nagyon várták a kormány január végi döntését. Bíztak benne, hogy február 1-től könnyítések jönnek. Nem így lett. Megkerestük megyénk néhány vezető szállodáját, mik a tapasztalatok, milyen túlélési módszereik vannak a járványhelyzetben.

„Bár úgy tűnhet, az élet nem áll meg. Csak lassult…, hogy aztán újra gyorsabb lehessen! Tesszük a dolgunkat – Ön is, mi is. Van, amit kell; van, amit lehet. És van, amit majd újra lehet. Mi itt vagyunk most, és itt leszünk akkor is” – olvasható ez a bizakodásra okot adó néhány sor az egyik tatai hotel honlapján.

A Gottwald tulajdonosai készenléti állapotban várják az újranyitást. – Kizárólag az üzleti, gazdasági vagy oktatási tevékenység céljából érkező vendégeket, valamint a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyeket, és a kirendelt egészségügyi dolgozókat fogadhatjuk – mondta Gottwald Zoltán.

Hozzátette: érkezéskor a recepción írásbeli nyilatkozatot kérnek minden vendégtől, hogy a szolgáltatásokat valamely engedélyezett célból veszik igénybe. A wellness részleg zárva tart. Úgy tudjuk, igazolt versenyzők esetében kivételt tesznek, például a medence vízét nem engedték le.

A téma érzékenységét jól mutatja, hogy senki sem szeretne jóslatokba bocsátkozni az újraindulásról. Borsodi Imre, a négycsillagos tatai Kristály Hotel pr- és marketingvezetője úgy véli, piacromboló hatású lehet prognosztizálni, így a jelen helyzetről beszélt portálunknak.

– Húsz vendéget fogadtunk a múlt héten – nyilatkozta a szakember. A hotel jó kapcsolatot ápol a környező ipari parki cégekkel, így munkavállalóik elhelyezési kérelméről időben értesülnek a szálloda kollégái. Kivételes módon, maradhatott a teljes kollektíva. Egyetlen alkalmazottat sem küldtek el a brigádból. Mint a legtöbb étterem, már a tatai Kristály is házhoz szállít. Azonban nem csak a jól megszokott kínálatból lehet választani, külön étlap készült az elviteleseknek.

– A vendégek dönthetnek úgy is, hogy személyesen átveszik az ételt, amire a rendeléstől számított fél órán belül van lehetőségük a recepción. Ezenkívül a Pálma Rendezvényháznál található a Kristály által üzemeltetett hütte, ami a szomjas és könnyed, elvihető úgymond street foodokra éhes vendégeket várja. Nem túlzás azt mondani, most a házhoz szállítás a legjobb túlélési módszer. Ezt tapasztaltuk a Kiss Hotel esetében is, ahol bár szűkszavúan, de nyilatkoztak. A szabályokat betartva üzemelnek és természetesen ők is kiszállítják ételeiket.