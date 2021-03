A tatai nagyszülők megmutatták, hogy lehet a legtöbbet kihozni a pandémiából

Jakab György és a felesége, Kati a minap kapta meg a koronavírus elleni kínai vakcinát. Az elmúlt egy év nehézségeiről és az újra megtalált örömökről beszélgettünk a tatai párral.

– Pótolhatatlan időszak volt ez, mert már soha nem lesz öt-hatéves az unokám – mondta György. Korábban mindig megvolt, hogy a hét melyik napján van náluk az ő barátja, ahogy szeretettel becézi a fiúcskát. A feleségével is wellnesseztek, utazgattak, jártak színházba, táncolni (Gyuri bácsi ugyanis néptáncol), de ezekről és a baráti összejövetelekről is le kellett mondaniuk. A vírus alatt kicsit el is lustult, de aztán sétálni, majd kocogni, aztán bringázni kezdett, Kati nénivel együtt.

– Tatán a Réti-tó a piac húsboltjával szemközti ösvényen, a Jávorka és Naszály felől is megközelíthető. A Naszály-tábla előtt balra nyíló földút pedig egy magas fakilátóhoz vezet. Grébicsen az Asszony-tóig is el lehet jutni. Vadregényes út vezet a Derítő-tóhoz az Öreg-tótól az Által-ér mentén – sorolta Gyuri bácsi, akinek ez a kedvenc útvonala: a 8-as tótól a Kakas utcán át a Kismosó-patak érintésével fel a Kálváriához, majd onnan megkerülni az Öreg-tavat. De a baji szőlőhegyet, Malomvölgyet, a dunaalmási kerékpárutat, a Kőpitét is újra a szívükbe zárták. Útjaikon rendre mintákat rajzol a térképes nyomkövetéssel, így szívecskét is biciklizett már a párjának, míg nőnapra rózsát az ismerős hölgyeknek.

A nyugdíjas férfinek sajnos két közeli barátja elhunyt a koronavírus miatt, ez nagyon megrázta őt. Ahogy az is, hogy a családban is felbukkant a Covid.

– Szerencsére nem lett komolyabb egészségügyi baja senkinek közülük. Remélem, ez most már így is marad – utalt a vakcinákra is.

Amikor a háziorvosuk szólt, hogy megkaphatják a kínai vakcinát, egy percig sem haboztak.

– Megbízunk a magyar orvosokban, a sajátunkban pedig pláne. A mi korosztályunknak egyébként is ezt ajánlotta mindenképp, mert mindig ilyen elven működő vakcinákat kaptunk – tette hozzá Jakab György, aki elmondta azt is, semmilyen immunreakciót nem tapasztalt, feleségével együtt jól vannak, és már nagyon várják az unokás napokat újra.

