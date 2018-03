Így csinálta meg Tatán az egyik legjobb magyar éttermet a sztárséf

Pesti István, a Platán Michelin-csillagos séfje három év alatt feltette Tatát a magyar gasztronómia térképére.

Pesti István, a Platán Restaurant & Café séfje a fővárosból érkezett Tatára három éve, pár héttel azután, hogy megkapta az éttermek és szakácsmesterek körében sokak által áhított Michelin-csillagot.

A siker azonban itt, az ország egyik legszebbnek tartott kisvárosában sem maradt el, hiszen a séfet 2016-ban az év konyhafőnökének választották, míg az étterem idén az ország tíz legjobb vidéki vendéglátóhelye között a harmadik helyen végzett a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme versenyen.

– Pár éve nagy visszhangja volt a helyiek körében, hogy egy Michelin-csillagos séf érkezett a városba. Nem sokkal azután hagyta ott a budapesti éttermet, hogy az megkapta az elismerést. Miért döntött így?

– Igen, nem sokkal azután jöttem el a Budapestről, hogy megkaptam a Michelin-csillagot. Bár a díjat hivatalosan az étterem kapja, de talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, hogy én érdemeltem ki. Voltak nézetkülönbségeink az ottani vezetőséggel, amiket nem sikerült megoldanunk, így eljöttem.

– Idén a vidéki éttermek között a harmadik lett a Platán a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme versenyen. Jól sejtem, hogy nem bánta meg a váltást?

– Már korábban is úgy gondoltam, és azóta is vallom, hogy a jövő a vidéki vendéglátásban van, így nem volt kérdés, hogy milyen irányba mozdulok el. Tata ehhez tökéletes választásnak bizonyult.

– Nem volt nehéz megvalósítani itt a Michelin-színtű színvonalat? Egyáltalán ez volt a cél, vagy más tervekkel érkezett?

– Az első pár hónap nagyon nehéz volt, pont azért, mert akik tudták, hogy én ide kerültem – akár a pestiek, akár az itteniek – azok éppen a Michelin-díj miatt jöttek, hogy megnézzék, mit tudok. Másrészt az első időkben szándékosan nem hangoztattuk, hogy én ki vagyok, hol dolgoztam, mit értem el, így rengeteg olyan vendég érkezett, akiknek fogalma sem volt erről a korábbi hírverésről. Mindkét rétegnek meg kellett felelnünk, magas minőségű ételeket kellett kínálnunk elérhető áron. A fő cél pedig az volt, és továbbra is az, hogy felépítsünk itt ezt a típusú gasztronómiát. Ez szerintem a vidéki éttermek körében egész Magyarországon hiányzik.

– Ez az elmúlt években mennyire valósult meg?

– Félúton járunk. Van egy saját kertészetünk itt Tatán, és sok környékbeli gazda is megkeresett minket, így jórészt helyi terményekből főzünk. Ez nagyban hozzájárul a jó minőségű ételekhez. A legfontosabb szempont a lokalitás, hogy az adott gyümölcs vagy zöldség ne utazzon sokat. Mindig az évszakokhoz és a természethez igazodunk, nem mi kérjük a termesztőtől, hogy mit ültessen, hanem mi idomulunk az adott idényterményekhez. Mondhatni „visszafelé főzünk” a korábbihoz képest.

– Most, tél végén-tavasz elején milyen zöldségeket tudnak termeszteni?

– Ez az egyik legnehezebb időszak, de a fóliasátrainkban már megjelentek a mikrosaláták, a csírák, és a káposztafélék is. Ezek mind jól bírják a nulla fok körüli hőmérsékletet. Ezek köszönnek vissza a mostani ételekben is. Éppen ma (az interjú március 1-én készült – a szerk.) érkezett bébirépa és bébicékla. Ez utóbbi például az egyik bélszín fő köreteleme, de készítünk belőle páclevet is.

– Nehéz volt elfogadtatni a vendégekkel az új ízeket?

– Nemcsak nekik, de még a dolgozóknak is meg kellett szokniuk a változásokat, mondhatni át kellett hangolni a gondolkodásukat. Ez idő, ez egy folyamat, de azt gondolom, sikerült megkedveltetni velük ezeket a fogásokat.

– A Dining Guide harmadik helyezése kapcsán mit gondol, reális ez az értékelés?

– Őszintén megvallva, nem igazán foglalkoztatnak ezek a címek. A Michelinnel is úgy voltam, hogy jó, örültem neki, de nem ez volt a fő cél, nem ezért csinálom. Másrészt szerintem ezek sokszor elég szubjektív díjazások, van, amikor túl-, van, amikor aláértékelnek egy-egy éttermet. Engem már sokan ismernek a szakmában, ez is befolyásoló tényező. Azt gondolom, hogy ez a harmadik hely a minimum, és bár elfogult vagyok, de én egy kicsivel többre is tartom az éttermet.

– Szakmailag mennyit számít egy ilyen minősítés?

– Ezek a guide-ok nem a szakma képviselőinek szólnak, mi tudjuk egymásról, ki mit képvisel, ezek inkább a vendégeknek kívánnak segítséget nyújtani az étteremválasztásban.

– Ezeket a rangsorokat úgynevezett „tesztevések” után állítják fel. Ilyenkor egy neves séf inkognitóban vendégeskedik az adott étteremben. Szoktak erre készülni, egyáltalán lehet rá?

– Nem, de azt mondom nem is szabad! Mégpedig azért, mert nem az a cél, hogy ezeknek a tesztereknek, hanem hogy a vendégeinknek megfeleljünk. Nekik kell finom, minőségi ételeket adnunk, amikkel akár kiérdemelhetünk díjakat, mondjuk egy Michelin-csillagot.

– Harminc éve van a szakmában. Ez az első vidéki étterem, ahol dolgozik?

– Igen, de régóta készültem rá, hogy meglépjem. Már Budapestről úgy láttam, hogy a magyar vidéki éttermek nincsenek a helyükön, még sok mindent ki lehet hozni a vidéki gasztronómiából. Ebben szeretnék úttörő lenni.

– A váltás óta van változás ezen a téren, nyitottabbak az emberek a vidék felé?

– Abszolút. Egyre több nagynevű séf teszi át a székhelyét vidékre. Régen nagyon nehéz volt megtalálni a befogadó közeget, de az gondolom, eljött az idő, amikor ez működik. Úgy érzem, ehhez mi innen, Tatáról is sokat hozzáteszünk. Nekünk is vannak olyan rendszeres vendégeink, akiknek igényük van a minőségi konyhára, és meg is tudják ezt fizetni.

– Főként helyiekből áll ez a vendégkör, vagy érkeznek máshonnan is?

– Tata nagyon szerencsés fekvésű város, hiszen közel van Budapesthez, Szlovákiához és Ausztriához is, ezekből az országokból is sokan járnak hozzánk. Emellett a nagy cégek, vállalatok vezetősége is előszeretettel tartja nálunk az üzleti megbeszéléseket. Tata természeti adottságait tekintve is kiemelkedő város, a környezet szépsége is hozzájárul a sikerünkhöz. Úgy gondolom, az éttermünk méltó versenytársa lehet akár egy osztráknak, akár egy svájcinak is.

– Szóba hozta az árakat. Az önöké drága étteremnek számít?

– Azt gondolom, az a drága étterem, ahol a vendég elégedetlenül áll fel az asztaltól. Ha viszont a pénzéért olyan ételt kapott, ami finom volt, jóllakott vele, és végül úgy megy haza, hogy itt egy jót evett, akkor az az ebéd vagy vacsora megérte. Megvan a színvonal, amit tartani akarunk, ebbe beletartozik az, hogy csak jó minőségű alapanyagokból dolgozunk, amit szintén meg kell fizetni.

– Volt már arra példa, hogy egy vendég meg akart önnel ismerkedni egy vacsora vagy ebéd végén, hogy gratuláljon az adott ételhez?

– Sokan kíváncsiak rám, ami nagyon megtisztelő. Főleg, ha tudom, hogy sokat utaztak csak azért, hogy nálunk egyenek. Úgy látom, hogy a magyarok étkezési kultúrája átalakulóban van ezen a téren is, már nem jellemző azafajta feszélyezettség, ami korábban volt.

– Mesélne a mostani menüről? Milyen ételek szerepelnek most az étlapon?

– Még elég szűk a zöldségek repertoárja – amik közül főként a már említett káposztafélék és a gyökérzöldségek jellemzőek –, ezért még mindig a nehezebb húsételek dominálnak. Például a pácolt harcsa különböző retektípusokkal, vagy a halbetéttel készült karfiolleves is nagyon finom. Ez kicsit ázsiai jellegű, a hal igazán különleges ízvilágot ad neki. De már mi is nagyon várjuk a tavaszt, a borsót, a spárgát, már mindenki ki van éhezve ezekre a friss ízekre.

– Van az étlapon „séf ajánlja”?

– Nincs. Az étlapunk nem állandó, mindig változtatunk az ételsoron, idomulva az aktuális évszak mellett egy-egy ünnephez is, ezzel is változatosabbá téve a menüsort. Valentin-napon például felkerült az ételek közé az osztriga. Ezeken az újdonságokon, különlegességeken régebben meglepődtek a vendégek, mára megszokták.

– A hagyományos magyar konyha kedvelői is megtalálják a kedvükre valót?

– Igen, megvan ez a kettősség, de én elválasztanám a mi magyaros ételeinket a klasszikus értelemben magyarosnak nevezett fogásoktól. Úgy mondanám, hogy reform magyar ételeink vannak. Ezek könnyebbek, kevésbé zsíros fogásokat jelentenek, de ez nem zárja ki sem az olyan alapanyagokat, mint a mangalica, sem az olyan klasszikus fogásokat mint mondjuk a töltött káposzta, csak kevésbé zsíros, kevésbé nehéz formában. Most felvettük az étlapra a hortobágyi palacsintát, ami nagy klasszikus, de teszünk bele egy olyan csavart, amitől mégis más, mégis új és különleges. Minden héten van ilyen újragondolt ételünk.

– Fontos az íz, de egy minőségi étteremben ugyanekkora hangsúlyt helyeznek az ételek küllemére. Létezik olyan tipikus tálalási mód, mondhatni kézjegy, amiről fel lehet ismerni, hogy az adott ételt ön készítette?

– Amíg az étel az asztalra kerül, az egy nagyon hosszú folyamat, rengeteg lépésből áll kezdve a termelőtől és a nyersanyagtól az elkészítésen át egészen a tányérig és az evőeszközig. Ez mind kell ahhoz, hogy meglegyen az az élmény, amit mi nyújtani akarunk. A tálalásnál figyelek az aktuális elvárásokhoz, hiszen a gasztronómiában is vannak irányzatok. Direktbe nem követem egyiket sem, megvan a magam stílusa, amit folyamatosan frissítek. A szakmabeliek azt mondják, felismerhetők az ételeim.

– Befejezésként elárulná, melyik az étterem legkedveltebb étele?

– Ami mindig nagyon szépen fogy, az a kacsamájpástétom. Már a kezdetektől étlapon van, csak mindig az adott szezonhoz idomulva készítjük el. Maradni is fog, mert ez pont egy olyan magyaros étel, ami a reformok mellett őrzi a népszerűségét. Jó példa arra, hogy ami új, annak nem kell feltétlenül rosszabbnak lennie.