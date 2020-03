Tatai és tatabányai orvosok kapták a tatai adományt

Michl József, Tata polgármestere újabb lépésekről számolt be március 20-i videós tájékoztatójában. Több cég is adományt ajánlott fel a koronavírus elleni védekezés kapcsán.

Michl József (Fidesz-KDNP) pénteki tájékoztatóját azzal kezdte, hogy az Öreg-tó partjára tervezett strandra elkülönített összeget egy az egyben átcsoportosította a koronavírussal kapcsolatos költségek fedezésére. Az idei költségvetést is felülvizsgálják, hogy milyen tartalékok szabadíthatóak fel.

A polgármester elmondta: számba veszik a leginkább rászoruló idős tataiakat, és kérik is őket, hogy fogadják meg a szakemberek javaslatot és maradjanak otthon, hiszen így tudják óvni az egészségüket. Ha nehézsége van valamelyiküknek bármilyen ügyben, a város készenlétben áll, és a 30/340-4343-as számon lehet segítséget kérni.

A városvezető arról is beszámolt, hogy több tatai (és egy nem tatai) cég is felajánlásokkal segíti a város és a városban élőket. Pénzbeli adomány két cégtől kaptak, a Derik Hungária Kft, valamint a Földrakó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az összegek a város költségvetésébe kerülnek be, és első sorban az időseket fogják támogatni belőle. Ha másra is fordítanak a pénzből, azt be fogja jelenti, ígérte a polgármester.

Sárai Imre, a Depó-Trade ’94 Bt. részéről italokat és gabonaszeleteket ajánlott fel, ezeket a tatai és tatabányai orvosoknak, ápolóknak irányították át. A Hell 12 ezer darab üdítőt ajánlott fel, ezeket az idősek fogják megkapni. Ha valaki szeretne még segíteni, a [email protected] mailcímre írhat. Ugyanezen címen jelentkezhetnek azok a tatai cégek, akik közvetlen tájékoztatást szeretnének kérni az önkormányzattól. Jelenleg 500 céggel vannak így napi kapcsolatban a városházán.

A Volánbusszal is egyeztetett a város, hétfőtől tanszüneti menetrend szerint közlekednek a helyi járatok a városban. Tatán, mint megtudtuk, kedd óta 436 adag ételt szállítottak ki az iskolásoknak és 296-ot az időseknek. Az igény, ahogy Michl József fogalmazott, naponta növekszik.

– Csapataink harcban állnak, sőt, tartalék csapataink is vannak, bőven van lehetőség. Hétfőtől az óvodásoknak is ki tudják szállítani az ételt, ez az óvodán keresztül kell megrendelni – fogalmazott, hozzátéve, hogy Tatán hatósági karanténban hat ember van. Kiemelte, hogy ők nem betegek, csak megfigyelés alatt vannak, mert külföldről tértek haza. Egyben kérte is a hazatérőket, hogy ők is ilyen felelősen járjanak el.