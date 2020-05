Pár hete indult a ferences gimnázium udvarán egy komoly méretű területen ásatás, mivel az intézmény itt bővíteni akarja az épületeit. A feltárásról, az ásatáson előkerült leletekről és IV. Béla király sírjáról is sok mindent megtudtunk a helyszínen járva.

Jelenleg 230 négyzetméteren folyik az ásatás az esztergomi ferences gimnázium udvarán. A munkálatokban az esztergomi Balassa Bálint Múzeum és a tatai Kuny Domokos Múzeum szakemberei vesznek részt, mely közös munkának az ásatás formája és az erre vonatkozó törvény az oka.

Maga az ásatás azért indult meg, mert a tanintézmény egy új épületrésszel bővül, az pedig egy esztergomi adottság, hogy a történelmi emlékek több rétegben ott vannak a város alatt, ezért itt, ha frekventált helyen építkeznek, mindig egy régészeti feltárás előzi meg a beruházást. A törvényileg előírt kutatásra azért is szükség volt, mert a majdani iskolabővítés helyszíne kiemelt régészeti lelőhelyen, a középkori Esztergom Királyi városrészén található.

A királyi sírhely nyomában

A 80-as években több kutatás is folyt az esztergomi ferences gimnázium területén, akkor Horváth István múzeumigazgató, régész és Bánhidy László tanár a IV. Béla király, felesége és a herceg feltételezett sírját kísérelte meg több ponton keresni, mivel bizonyos, hogy a királyt és családját a középkori ferences templomban temették el. Az akkori kutatás során a királyi sírt nem találták meg. Ennek a régészeti feltételezésnek a nyomait a mostani ásatáson sem találták meg, hiszen a feltárás során sem az egykori kolostor, sem a temetkezés nyomait nem lelték.

A fokozottan védett és régészeti lelőhelyekben gazdag területen lévő ferences gimnázium udvarán folyó munkát Kocsis Anita, a Balassa Bálint Múzeum intézményvezetője vezeti, aki az ásatásról többek között elmondta, hogy ez egy próbafeltárás, melynek során az altalajig, a bolygatatlan szűz geológiai rétegig kell lemenni a régészeknek.

Amennyiben az ásatás végeredménye megköveteli, ez a próbafeltárás átfordulhat megelőző feltárásba, melynek folyományaként a majdani épület alapozási szintjéig, annak teljes területéig, tehát közel 1800 négyzetméter területen le kell hatolniuk az archeológusoknak, tette hozzá az ásatás vezetője.

A néhány hete elkezdődött munkálat gépi földmunkával indult, majd a régészeti rétegeket már kézi szerszámokkal való bontással, végül kézi eszközökkel végezték, s végzik most is. Az első vizsgálatok alapján az ásatáson jelenleg Árpád-kori kemencét, annak részleteit, valamint három időperiódusból származó falmaradványokat találtak. Ezek a feltételezések szerint a középkorból, azon belül is a 13–14. századból, illetve a török korból és az 1700-as évek elején épülhettek.

A régészeti munka nehézségét okozza, hogy az 1970-es években az akkori fűtésrendszer miatt egy olajtartályt helyeztek el a föld alatt, ezzel megbolygatták az itt lévő rétegek egy részét, így kormeghatározó lelet, tehát például pénzérmék a feltárt falak mentén nem kerültek elő.