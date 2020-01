Tatabányán mesélt sikereiről és filmrendezői álmáról a fiatal írónő

Íróként, költőként és zenészként is nagy sikereknek örvend fiatal kora ellenére Kemény Zsófia, aki elárulta, hogy rendezőként is kipróbálná magát.

Negyedik regényét fejezte be. Író, költő, slammer, zenész. A huszonöt éves Kemény Zsófiával beszélgettünk a József Attila Megyei és Városi Könyvtár rendhagyó irodalomórája előtt.

– Egy korábbi nyilatkozatodban meséltél arról, hogy a sokadik tételként akár szerepelhetsz az érettségin. Most is ezért látogattál el Tatabányára?

– Az egyik érettségi tétel az irodalom határterületeiről szól, és én ehhez három kategóriában is kötődöm: írtam ifjúsági regényt, Kondor Vilmossal közösen egy krimit és álltam már színpadon slammerként. Különösen érettségi időszakban hívnak gyakran középiskolákba.

– Hogy látod a fiatalokat, a korosztályodat? A könyveknek van jövője?

– Durva átalakuláson megy át az agyunk. Három évig pszichológiát is tanultam, sokat foglalkoztam ezzel is. Ma már mást jelent az olvasás. Nézik az Instagramot, a közösségi oldalakat, az internetet a fiatalok. A lényeg, hogy olvasnak. A vizualitásnak óriási szerepe van a mindennapokban, de ez így van jól. Mégis azt gondolom, hogy a könyveknek is van jövője. Elég szomorú lennék, ha nem így lenne.

– Melyik műfaj áll hozzád a legközelebb?

– A próza. A regényeket élvezem a legjobban, hiszen itt van lehetőségem a legszabadabb szóhasználatra. Ezzel szemben a vers igen kötött, ott minden vesszőnek, szónak pontosan a helyére kell kerülnie. Most a színművészetire járok forgatókönyvíró szakra, ahol sok a kötöttség, a szabály. Kifejezetten jól esik emellett szabadon írni, bár azért itt is vannak határok. Jó, ha másnap nem kell metszőollóval visszavágni a vadhajtásokat.

– Könnyen írsz?

– Mindennel sokat dolgozom, és általában nem az első ötleteimet jegyzem le. A slam durva határidőkkel, egy adott eseményre készül, amelyet színpadon kell felolvasni. A leégés tart vissza ilyenkor, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból. Nagyon tömören, pontosan kell fogalmazni, aztán ha többször mondom el ugyanazt a szöveget, beérik. Megtanulom, sőt, néha alakítom is.

– Szoktál izgulni?

– Igen. Nem vagyok gyors, sosem tudtam jól improvizálni. Nagyon nehéz, amikor hirtelen kell valamit megalkotni úgy, hogy az jó legyen.

– Zenélsz, dalszövegeket is írsz.

– Tizenkét évig játszottam klasszikus gitáron. Gitáros szerettem volna lenni, de eltörtem a csuklómat. Aztán jött az írás. Most egyébként egy kisebb válságban vagyok.

– Válság? Az írással?

– Hamarosan lediplomázom a színművészetin, és nem tudom, hogyan tovább…

– Nem egyértelmű?

– Nem. Szeretnék filmet rendezni, közben úgy érzem, még nem tudok. Talán pihennem kellene a sok fellépés, munka és tanulás után.

– Azt gondolnánk, hogy számodra egyértelmű az út. Mégis keresed a kihívásokat?

– Igen. Új területeken szeretném kipróbálni magam, lehet, hogy pályát is módosítok.

– Lehet?

– Végleg sosem hagyok fel az írással, de a színpad is hiányzik. Slam poetry versenyeken, fellépéseken már régen vettem részt. Nagyon kedvelem ezeket a hihetetlen agytornákat. A Klasszik Lasszó zenei formációval egyre több helyre hívnak.